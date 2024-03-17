Агентству статистики при президенте Узбекистана поручено организовать перепись населения в 2025—2026 годах. Это предусмотрено «дорожной картой» по углублению реформ в сфере официальной статистики, утверждённой постановлением главы государства от 5 марта.

В течение 2024 года агентство должно продолжить подготовку к проведению переписи. В частности, ведомству поручено разработать видеоролики, баннеры, флаеры и буклеты для пропаганды и разъяснения переписи широким массам населения, усовершенствовать формы вопросников переписи на основе результатов проведённой в 2021 году пилотной переписи и рекомендаций международных экспертов.

Кроме того, агентство должно доработать информационную систему «Перепись населения» на основе международного опыта и рекомендаций экспертов, закупить лицензию для практического программного пакета STATA и сформировать макеты выходных таблиц результатов переписи, а также разработать план организации переписи.

Саму перепись планируется провести в 2025—2026 годах, а подготовить и опубликовать результаты — в 2026—2027 годах.

Кроме того, до конца 2025 года Агентство статистики должно разработать методические документы по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи. Это исследование, которое отражает состояние аграрного сектора страны — размер наделов, землевладение, типы землепользования, площади, полив, скот, задействованные рабочая сила и другие сельскохозяйственные ресурсы.

Нормативный документ о проведении сельскохозяйственной переписи планируется принять в 2027—2028 годах.

Перепись населения в Узбекистане не проводилась уже 34 года. Из-за пандемии её перенесли с 2022 года на ноябрь 2023-го, но на мероприятие всё ещё не выделили деньги.

Зачем нужна перепись населения, какую пользу она приносит странам и чем чревата длительная отсрочка рассказывала «Газета.uz».