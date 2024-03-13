Китайские инвесторы построят новые дома на месте ветхого жилья в Ташкенте в рамках программы реновации. Об этом сообщил телеканал «Узбекистан 24» в сюжете, посвящённом совещанию у президента Узбекистана во вторник.





В качестве примера приведена махалля имени Олима Хужаева в Шайхантахурском районе (массив Актепа), где начат проект реновации. Сообщается, что инвесторы из Китая построят многоэтажные дома на 3200 квартир вместо 42 двухэтажных домов на 568 квартир, построенных в 1960-е годы.





По данным телеканала, для реализации проекта не будут использоваться бюджетные и банковские средства, а привлечены прямые иностранные инвестиции на 360 млн долларов.

В ноябре 2021 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил махаллю «Олима Хужаева», где объявил о планах провести реновацию двухэтажных многоквартирных домов. Глава государства заявил, что срок эксплуатации жилья уже истёк, а людям построят «красивые многоэтажные дома, даже с увеличением площади» квартиры. На территории нового массива предлагалось построить 9-, 12- и 16-этажные здания. Корреспондент «Газеты.uz» Виктория Абдурахимова в марте 2022 года узнавала мнение жителей массива о сносе их домов и переезде в многоэтажные новостройки.

В конце февраля и. о. хокима Ташкента Шавкат Умурзаков сообщил, что в столице под программу реновации подпадает жильё на площади 500 га. По его словам, речь идёт о «двухэтажных временных строениях, которые уже долгие годы ждут своего решения».

Впервые о необходимости принятия программы реновации жилья на основе опыта мировых мегаполисов президент Шавкат Мирзиёев заявил в послании парламенту в декабре 2018 года.

В том же году были представлены результаты инвентаризации 34584 многоэтажных домов от двух этажей и выше) по всей стране. В 455 домах были обнаружены признаки аварийности (трещины на фасадной части, просадка фундамента, коррозия бетона подвальных помещений и кровельных конструкций и другие).

В ноябре прошлого года партия «Адолат» выступила против проведения строительных работ на основе реновации без создания прочной правовой основы для этой процедуры. В этом году партия «Миллий тикланиш» также заявила, что реновацию жилья необходимо проводить только после принятия закона о реновации.