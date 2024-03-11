В Ташкентском городском административном суде 19 февраля рассматривалась апелляционная жалоба жителей махалли «Шайх Шиблий», не согласных с решением Ташкентского межрайонного административного суда от 20 декабря.

Суд первой инстанции отказал жителям в признании недействительным разрешения на строительство жилого и бизнес-комплекса на территории бывшего НИИ вакцин и сывороток. На апелляции присутствовал корреспондент «Газеты.uz».

Мы подробно писали о многолетней тяжбе из-за территории института. В 2019 году Главное управление санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава требовало закрыть действующие здесь предприятия из-за обнаружения на территории, как говорилось в постановлении госоргана, скотомогильников и ям Беккари. Однако в прошлом году стало известно о планах построить на этой же территории комплекс многоэтажных жилых домов высотой от 16 до 22 этажей и бизнес-центр с подземной парковкой (согласно проекту, с которым мы знакомились в прошлом году).

В заявлении в суд председатель махалли «Шайх Шиблий» Асатулла Туляганов и другие жители требовали признать недействительным разрешение на «реконструкцию и перепрофилирование в многоэтажный жилой комплекс» территории бывшего Института вакцин и сывороток общей площадью 3,82 га. Положительное заключение по проекту в начале 2023 года выдало Главное управление строительства Ташкента компании Biopharm Plyus, которая приватизировала здания института с прилегающей территорией в 2003 году.

Проект ЖК, представленный ранее.



Жители уверены, что возведение жилого комплекса на месте института, где разрабатывали и испытывали вакцины и сыворотки, может привести к возникновению новых эпидемий. Судебный процесс длился около трёх месяцев. В декабре суд под председательством судьи О. Хакимова счёл доводы заявителя недостаточными и принял решение отказать в удовлетворении заявления.

Апелляционный процесс проходил под председательством старшего судьи Л. Жумабоева, судей Н. Кенжаевой и А. Хожиева. На заседании присутствовали около 15 жителей махалли, их адвокат Сабина Сидакова и представители третьего лица — заместитель руководителя Biopharm Plyus Шухрат Саидов, юрист Бахриддин Акрамов, сотрудник Максуд Жовлиев и адвокат Шахриддин Холмуродов. Представители ответчика, Главного управления строительства Ташкента, на заседание не явились.

Свидетелем со стороны заявителя был директор Узбекского химико-фармацевтического научно-исследовательского института и бывший заместитель директора НИИ вакцин и сывороток Ибрагим Маматкулов. Однако в начале заседания старший судья попросил эксперта покинуть зал для объективности и независимости его показаний. До конца заседания он так и не был приглашён обратно.

Жители махалли «Шайх Шиблий» ходатайствовали об отмене решения Ташкентского межрайонного административного суда от 20 декабря. В своих выступлениях Светлана Юлдашева, Акбар Мухиддинов и другие жители просили признать недействительными разрешение на «перепрофилирование и реконструкцию» и заключение рабочего органа Архитектурно-градостроительного совета по согласованию проектно-сметной документации.

Председатель махалли Асатулла Туляганов рассказал, что НИИ производил более 150 лекарств, которые испытывал на болеющих животных. Химикаты и животные потом закапывались на территории института, а всю документацию об объекте увезли в Россию. На это высказывание юрист Biopharm Plyus Бахриддин Акрамов ответил, что все данные о НИИ, начиная с 1921 года, можно найти при официальном запросе в Агентстве «Узархив».

В рамках первого судебного заседания на территории НИИ были проведены новые экспертизы Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия, его Лаборатории особо опасных инфекционных заболеваний, а также Республиканского государственного центра диагностики болезней животных и безопасности продовольствия Государственного комитета по ветеринарии и развитию животноводства. Согласно их заключениям, возбудитель сибирской язвы в пробах почвы на территории института не обнаружен. Такие же заключения, как писала «Газета.uz», госорганы выдавали и раньше.

Одно из сооружений на территории бывшего НИИ. Июнь 2023 года.



Жители махалли, как и много раз до этого, заявили на заседании, что почву для экспертизы брали в местах, где нет каких-либо опасных бактерий (они ссылались на заявления бывших работников института). Другие назвали саму процедуру экспертизы незаконной, поскольку вскапывание земли с помощью экскаватора, по их словам, может привести к плачевным последствиям. Такие экспертизы должны проводиться с применением специальных аппаратов, подчеркнула жительница Светлана Юлдашева.

Другой житель Алишер Насимов сказал, что согласно СанПиН вокруг объектов на территории НИИ вакцин и сывороток должна быть санитарно-защитная зона, поэтому проведение здесь земляных работ недопустимо. Он также указал, что Градостроительный кодекс предусматривает участие граждан в обсуждении и принятии решений в области градостроительной деятельности.

Один из заявителей Бахадыр Зуфаров напомнил, что в 2019 году Главное управление санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава требовало закрыть действующие на территории института предприятия именно из-за скотомогильников и ям Беккари.

На суде первой инстанции представители Комитета ветеринарии и Санэпидкомитета заявили, что скотомогильники на территории института не зарегистрированы и кадастровая информация о них отсутствует (в документах 2019 года говорилось, что по кадастровым документам они имеются).

Адвокат жителей Сабина Сидакова на апелляции заявила, что Ташкентский межрайонный административный суд в своём решении счёл возможным трактовать установленные в первом суде доказательства выборочно. По её словам, суд учёл интересы третьего лица — Biopharm Plyus, но опустил и не принял во внимание доказательства, которые свидетельствуют и доказывают обоснованность доводов жителей.

Защитник сказала, что это свидетельствует о необъективности, односторонности и предвзятости рассмотрения дела, а также явном желании суда представить установленные доказательства в интересах лишь Biopharm Plyus и Главного управления строительства Ташкента.

Представители махалли также напомнили, что против строительства на обсуждаемой территории выступают 700 жителей «Шайх Шиблий».

Юрист Biopharm Plyus Бахриддин Акрамов сообщил, что на основании приказа Генеральной прокуратуры Узбекистана была создана рабочая группа, которая установила, что возбудителей особо опасных заболеваний на территории НИИ вакцин и сывороток нет и строительство здесь возможно.

На это жители ответили, что проверка по поручению Генпрокуратуры велась в декабре 2023 года, когда бактерии находятся в спящем состоянии. В местном регионе сбор проб из почвы следует делать с апреля по октябрь, сказали они, ссылаясь на слова сотрудников СЭС и ветеринарной службы.

Бахриддин Акрамов попросил отклонить апелляционную жалобу и оставить решение суда первой инстанции без изменений.

Судья спросил его о ходе строительных работ на данный момент. Юрист рассказал: «На сегодня уже вложены инвестиции на сумму около 20 млн долларов. Строительные работы не начались, роется котлован. В скором времени начнётся установка свай для возведения зданий. Работы ведутся примерно в 50−70 м от жилых домов».

Адвокат со стороны Biopharm Plyus Шахриддин Холмуродов заявил, что никаких новых доказательств в апелляционной жалобе заявители не представили, поэтому компания просит её отклонить.

Шухрат Саидов повторил, что согласно проверке рабочей группы по поручению Генпрокуратуры ям Беккари и скотомогильников на территории института нет и что СЭС дала разрешение на строительство.

Сабина Сидакова предоставила суду карту 1957 года, на которой предположительно указано местоположение скотомогильников и ям Беккари на территории. Суд не принял её к рассмотрению.

Слушание длилось час, затем суд удалился для вынесения решения. По итогам заседания старший судья Л. Жумабоев зачитал определение, согласно которому суд отклонил апелляционную жалобу жителей и оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Жители сообщили, что намерены обжаловать решение суда.

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