Широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая активизацию экономических связей, обсуждался во время визита министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёра Саидова в Кабул 12−13 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале министра.

Это был первый визит Бахтиёра Саидова в качестве главы МИДа в эту страну. Его сопровождали другие представители правительства Узбекистана и частного сектора.

Отдельное внимание было уделено созданию «максимально благоприятных условий для эффективного взаимодействия между бизнес-сообществами двух стран», отметил руководитель МИДа.

«У нас богатая и общая история, общие традиции и будущее. Существует много направлений, которые мы можем использовать совместно», — заявил он.

Бахтиёр Саидов и и. о. премьер-министра Мулла Мохаммад Хасан Ахунд.



В Кабуле Бахтиёр Саидов провёл встречи и переговоры с должностными лицами временного правительства Афганистана — и. о. премьер-министра Муллой Мохаммадом Хасаном Ахундом, и. о. заместителя премьер-министра Мавлави Абдул Саламом Ханафи, и. о. заместителя премьер-министра по вопросам экономики Муллой Абдул Гани Бародаром, и. о. министра иностранных дел Мавлави Амир Ханом Муттаки, и. о. министра внутренних дел Халифой Сираджуддином Хаккани и и. о. министра торговли и промышленности Нуриддином Азизи.

Бахтиёр Саидов и и. о. заместителя премьер-министра Мавлави Абдул Салам Ханафи.



Мулла Абдул Гани Бародар на переговорах подчеркнул, что Афганистан продвигает «внешнюю политику, ориентированную на экономику с приоритетом на региональную взаимосвязанность», сообщила его пресс-служба.

Бахтиёр Саидов и и. о. министра иностранных дел Мавлави Амир Хан Муттаки.



Сотрудничество с Узбекистаном имеет особое значение, сказал он, отметив заинтересованность в увеличении транзита через Афганистан и Узбекистан, расширения сети железных дорог, увеличения инвестиций, решения вопросов транспорта и таможни.

В ходе обсуждения вопросов управления водными ресурсами и развития сельского хозяйства, Мулла Абдул Гани Барадар назвал строящийся канал Коштепа на севере Афганистана «давним стремлением афганского народа, которому мешали затяжные конфликты и нестабильность».

Он призвал к «справедливому использованию реки [Амударья], как и это делают другие страны бассейна», отметив, что «с восстановлением Исламского Эмирата начался прогресс [строительства] канала, обеспечивая права афганцев без вызова беспокойства соседних стран».





Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов, отмечается в сообщении, подтвердил приверженность страны к укреплению политических и экономических связей с Афганистаном.

Он предложил техническое содействие Узбекистана по проекту строительства канала и современных ирригационных систем.

Пресс-служба МИД Афганистана также сообщает, что переговоры министров затрагивали в том числе вопросы торговли и транзита, включая упрощение выдачи виз бизнесменам и транспортному персоналу в целях расширения экономического сотрудничества.

Мавлави Амир Хан Муттаки поднял вопрос нехватки электричества, импортируемого из Узбекистана, отметив, что зимой это сказывается как на обычных жителях, так и на отраслях экономики.

Бахтиёр Саидов сообщил, что Узбекистан всегда поддерживал Афганистан, призывая считать его частью Центральной Азии и международного сообщества.

Он также отметил заинтересованность в инвестировании в Афганистан в сферах производства цемента, добычи угля и производства электричества на основе угля.

В феврале сообщалось о начале реконструкции железнодорожной линии «Хайратон — Мазари-Шариф» с участием специалистов компании «Узбекистон темир йуллари».

В начале марта пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана сообщила о намерении узбекистанской стороны ввести 15-дневный безвизовый режим для бизнесменов из Афганистана, работающих в международном торговом центре в Термезе (сейчас этот срок составляет 10 дней).