Президент Шавкат Мирзиёев 12 марта провёл совещание по вопросам строительства жилья и массивов «Янги Узбекистон» в 2024 году, сообщила пресс-служба главы государства.

Чтобы расширить доступ населения к ипотеке четыре года назад была внедрена новая система кредитования, основанная на рыночных принципах, говорится в сообщении. За прошедший период было направлено 100 трлн сумов из всех источников, что в четыре раза больше, чем в 2016—2019 годы.

За счёт этого в регионах было построено 6000 многоквартирных домов и 250 тысяч семей получили новое жилье. 45 тысячам семьям с невысоким доходом были предоставлены субсидии на сумму 2,4 трлн сумов на первоначальный взнос и выплаты процентов.

В прошлом году по всей стране было построено 85 тысяч единиц жилья, что в 1,5 раза больше по сравнению с 2022 годом. Населению выделены ипотечные кредиты на сумму 17 трлн сумов. В рамках программы на 2024 год планируется построить 100 тысяч единиц жилья.

«Пришло время, чтобы [хокимы и застройщики] начали сильно заниматься вопросами снижения себестоимости строительства и повышения качества жилья. Какой министр или хоким изучил причины роста цен на жильё и думает над его предотвращением? [Министр строительства Батыр] Закиров вместе с хокимами областей в течение двух недель должны разработать и обеспечить исполнение конкретных мер по снижению себестоимости строительства», — заявил глава государства.

Президент отметил, что для предотвращения роста цен на рынке жилья необходимо увеличить объём предложения. Для этого будут выставлены на аукцион дополнительные земельные участки для строительства многоквартирных домов.

Хокимам регионов областей поручено в течение двух недель определить дополнительно по 20 гектаров земель несельскохозяйственного назначения и выставить на аукцион в течение двух месяцев. Исполняющий обязанности хокима Ташкента Шавкат Умурзаков должен выставить на продажу 60 га земель в столице.

Умурзаков сообщил, что хокимияту Ташкента поручено в 2024 году завершить строительство жилья на 20 тысяч квартир, из которых 20−30% должны составить «дешёвые» квартиры.

В конце января президент сообщил, что стоимость нового жилья в Ташкенте доходит до 25 млн сумов за 1 кв. м, а ипотеку запрещено выдавать на покупку квартиры без кадастра. Шавкат Мирзиёев поручил создать Фонд поддержки ипотеки и урегулировать процесс долевого участия граждан в жилищном строительстве.

Ранее Центральный банк в своём обзоре сообщил, что число сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане в 2023 году выросло на 4,4%. Высокому спросу, по данным регулятора, способствует востребованность ипотеки. Новостройки выросли в цене на 26,9%, жилье на вторичном рынке — на 23%. Цены за аренду жилья стабилизировались, снизившись на 1%.