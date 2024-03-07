Президент Узбекистана в обращении к женщинам по случаю 8 Марта отметил важность получения девочками и женщинами образования и обретения ими профессии для счастья в семьях, развития детей и процветания всего общества.

Президент Узбекистана подверг критике пассивность руководителей районов Ташкентской области, где не используются в полной мере «ни торговые, ни земельные и водные, ни транспортно-транзитные возможности». На совещании были обозначены «точки роста» районов и городов региона.

Спецкомиссия во главе с председателем Сената в течение года в «чрезвычайном» режиме будет заниматься развитием предпринимательства среди женщин и их занятостью. В ТПП, Банке развития бизнеса и Микрокредитбанке начнут работу заместители председателя по женскому предпринимательству.

В выходные дни местами по Узбекистану ожидаются дожди и усиление ветра. При этом температурный фон останется довольно высоким: ночью — +5…+10 градусов, днём — +13…+18.

Новые станции надземного метро Ташкента «Турон» и «Кипчак» откроются для пассажиров утром 11 марта. В администрации столичного метрополитена также сообщили, что получили ещё 12 новых вагонов и ожидают до конца мая ещё 20.

Госактив предписал хокимияту Ферганской области вернуть «Молодёжное озеро» на баланс спортивной школы из-за нарушения требований по передаче гособъектов от одной организации к другой. Партия «Миллий тикланиш» попросила Генпрокуратуру дать правовую оценку ситуации.

С проблемой застройки футбольных полей и дворов продолжают сталкиваться не только жители Ташкента. В махалле «Гулзар» Нукуса на месте футбольной площадки, несмотря на несогласие жителей, начато строительство жилого дома. В прошлом году хокимият города представлял махаллю как образцовую.

Все АГНКС в Узбекистане должны начать работу, заявили в Минэнерго. Это стало возможным благодаря возвращению в норму давления газа в газопроводах.

Традиционный всенародный хашар в преддверии Навруза пройдёт в Узбекистане 16−18 марта (суббота, воскресенье и понедельник). В этом году мероприятие проводится под лозунгом «Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны».

Новым замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана назначен Ильзат Касымов. Об этом было объявлено на совещании в правительстве, посвящённом реализации достигнутых с зарубежными партнёрами договорённостей и привлечению иностранных инвестиций.

Персональная выставка каракалпакского художника Бахтыяра Серекеева открылась в театре «Ильхом». В её названии — «Двое» — отразилась главная тема экспозиции: человеческие чувства и притяжение противоположностей.

В мире

Минувший февраль стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений. Он также стал девятым подряд месяцем, температура которого превысила погодные рекорды. В некоторых частях планеты температура была на 3,3 градуса выше среднего.

Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-м членом Североатлантического альянса. До присоединения к военному блоку Стокгольм больше 200 лет придерживался политики нейтралитета.

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