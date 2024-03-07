«Обучение девочек и женщин послужит процветанию всего общества» — президент Узбекистана
Президент Узбекистана в обращении к женщинам по случаю 8 Марта отметил важность получения девочками и женщинами образования и обретения ими профессии для счастья в семьях, развития детей и процветания всего общества.
Промпредприятия постепенно перенесут из Ташкента в область
Президент Узбекистана подверг критике пассивность руководителей районов Ташкентской области, где не используются в полной мере «ни торговые, ни земельные и водные, ни транспортно-транзитные возможности». На совещании были обозначены «точки роста» районов и городов региона.
Специальная комиссия во главе с Танзилой Нарбаевой займётся вопросами занятости женщин
Спецкомиссия во главе с председателем Сената в течение года в «чрезвычайном» режиме будет заниматься развитием предпринимательства среди женщин и их занятостью. В ТПП, Банке развития бизнеса и Микрокредитбанке начнут работу заместители председателя по женскому предпринимательству.
На выходных в Узбекистане будет тепло, местами ожидается дождь
В выходные дни местами по Узбекистану ожидаются дожди и усиление ветра. При этом температурный фон останется довольно высоким: ночью — +5…+10 градусов, днём — +13…+18.
Две новые станции метро открываются в Ташкенте с 11 марта
Новые станции надземного метро Ташкента «Турон» и «Кипчак» откроются для пассажиров утром 11 марта. В администрации столичного метрополитена также сообщили, что получили ещё 12 новых вагонов и ожидают до конца мая ещё 20.
«Молодёжное озеро» в Фергане вернут на баланс спортшколы
Госактив предписал хокимияту Ферганской области вернуть «Молодёжное озеро» на баланс спортивной школы из-за нарушения требований по передаче гособъектов от одной организации к другой. Партия «Миллий тикланиш» попросила Генпрокуратуру дать правовую оценку ситуации.
В Нукусе на месте футбольной площадки, несмотря на протесты жителей, строят дом
С проблемой застройки футбольных полей и дворов продолжают сталкиваться не только жители Ташкента. В махалле «Гулзар» Нукуса на месте футбольной площадки, несмотря на несогласие жителей, начато строительство жилого дома. В прошлом году хокимият города представлял махаллю как образцовую.
В Узбекистане откроются все АГНКС — Минэнерго
Все АГНКС в Узбекистане должны начать работу, заявили в Минэнерго. Это стало возможным благодаря возвращению в норму давления газа в газопроводах.
Всенародный хашар пройдёт 16−18 марта
Традиционный всенародный хашар в преддверии Навруза пройдёт в Узбекистане 16−18 марта (суббота, воскресенье и понедельник). В этом году мероприятие проводится под лозунгом «Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны».
Ильзат Касымов назначен замминистра инвестиций, промышленности и торговли
Новым замминистра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана назначен Ильзат Касымов. Об этом было объявлено на совещании в правительстве, посвящённом реализации достигнутых с зарубежными партнёрами договорённостей и привлечению иностранных инвестиций.
Выставка каракалпакского художника Бахтыяра Серекеева проходит в Ташкенте
Персональная выставка каракалпакского художника Бахтыяра Серекеева открылась в театре «Ильхом». В её названии — «Двое» — отразилась главная тема экспозиции: человеческие чувства и притяжение противоположностей.
В мире
Февраль 2024 года стал самым тёплым во всем мире
Минувший февраль стал самым тёплым по всему миру за всю историю наблюдений. Он также стал девятым подряд месяцем, температура которого превысила погодные рекорды. В некоторых частях планеты температура была на 3,3 градуса выше среднего.
Швеция официально вступила в НАТО
Швеция официально вступила в НАТО и стала 32-м членом Североатлантического альянса. До присоединения к военному блоку Стокгольм больше 200 лет придерживался политики нейтралитета.
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