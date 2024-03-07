Агентство по управлению государственными активами (АУГА) прокомментировало передачу «Молодёжного озера» на площади 2 га в центре Ферганы компании для строительства гостиницы, ресторана, многоэтажных домов и развлекательных центров.

Как мы сообщали ранее, хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров 29 января подписал решение о выделении участка озера под видом «зданий и сооружений», неправильно ссылаясь на постановление президента. Проект получила 24-дневная компания Unays building, которая спустя несколько дней сменила учредителя.

По данным АУГА, земля была передана компании на правах постоянного пользования, то есть она не была продана.

30 декабря прошлого года Министерство спорта передало озеро хокимияту Ферганской области на основании решения хокима. Однако областная администрация не оформила кадастровые документы на объект.

Согласно законодательству, агентство принимает по согласованию с соответствующими госорганами решения о передаче объектов государственной недвижимости (за исключением объектов, не подлежащих приватизации), независимо от их ведомственной принадлежности, от одного госучреждения или унитарного предприятия другому госучреждению или ГУП на праве оперативного управления.

В АУГА заявили, что хокимият нарушил требования законодательства. В связи с этим агентство 6 марта направило предписания о возвращении озера на баланс спортивной школы при Минспорте. Кроме того, хокимияту предписано отменить решения о передаче объекта компании Unays building.

В агентстве сообщили, что будут контролировать вопрос возвращения объекта на баланс детско-юношеской спортивной школы.

Демократическая партия «Миллий тикланиш» также выступила с заявлением по ситуации. Там заявили, что решение о выделении озера Unays building должно быть пересмотрено и отменено, поскольку хокимы уже не имеют полномочий по отводу земель.

«Миллий тикланиш» попросила Генеральную прокуратуру Узбекистана дать правовую оценку ситуации.