Всенародный хашар в преддверии Навруза пройдёт 16−18 марта по всему Узбекистану под лозунгом «Благоустроенная и процветающая махалля — украшение страны». Об этом сообщила пресс-служба Агентства развития государственной службы при президенте.

Отметим, перечисленные дни — суббота, воскресенье и понедельник соответственно. В этом году в марте не будет перенесённых выходных, только дополнительные, но они приходятся на празднование Навруза, образуя четырёхдневные каникулы. «Газета.uz» публиковала ранее календарь мартовских выходных.

Напомним, в мае 2018 года правительство выпустило постановление, которым определено, что хашары могут проводиться исключительно на добровольных началах и строго на территории организации, в которой работают участники хашара, с соблюдением норм охраны труда и безопасности.