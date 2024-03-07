Персональная выставка «Двое» каракалпакского художника Бахтыяра Серекеева открылась в театре «Ильхом» при поддержке галереи Bonum Factum. На ней представлено 30 картин в портретном и бытовом жанрах, написанных за последние четыре года.

Главной темой выставки стали человеческие чувства: привязанность, симпатия и — самое сильное — любовь. Отношения, которые пишет художник, понятные и земные. С холстов на посетителей смотрят влюблённые, друзья, родители с детьми — личности с собственным внутренним миром, связанные друг с другом эмоционально.





Экспозиция, по словам Серекеева, акцентируется на взаимодействии противоположностей. Это оправдано, в том числе, с точки зрения композиции: художнику интереснее изображать людей парами или группой, чем в одиночку. Присутствие нескольких фигур на холсте позволяет создать между ними связь и делает сюжет более динамичным.

«С философской стороны, я придерживаюсь принципа полярности, согласно которому всё в мире двойственно и имеет свой антипод — противоположность. Как бы ни был человек покинут и одинок, всегда найдётся сердце, готовое открыться ему. Мы — существа социальные и нуждаемся в ком-то рядом», — говорит Бахтыяр Серекеев.





Сюжеты и образы художнику подсказывает повседневная жизнь, окружение. Пишет он интуитивно, никогда не зная, что выйдет в итоге. Как признаётся Бахтыяр, процесс для него гораздо важнее результата, поскольку предполагает абсолютную творческую свободу.

«Когда я пишу картины, то стараюсь ни о чём не думать, руководствуюсь лишь собственными эмоциями. Если в момент душевного волнения под рукой не окажется чистого холста, то выбираю из своих работ ту, что больше не вызывает во мне никаких чувств, и поверх пишу новую картину. На одном холсте может скрываться по две-три картины с разницей в несколько лет», — говорит художник.





Названия у работ, представленных на выставке, простые — «Пара», «Прогулка», «Обнимашки». В некоторых случаях картины и вовсе остаются безымянными. Бахтыяр Серекеев считает, что подобные детали лишь отвлекают зрителей и мешают им воспринимать живопись, узнавать больше о себе через осмысление увиденного.

«Для меня катастрофа, если, взглянув на мою картину, человек скажет „красиво“ и пройдёт мимо. Своим творчеством я стремлюсь вызывать в зрителях самые противоречивые эмоции, положительные или негативные. Главное — чтобы они вырвались наружу», — признаётся художник.

Посетить выставку «Двое» в театре «Ильхом» и познакомиться с творчеством каракалпакского художника можно до 17 марта. Вход свободный.