В связи с возвращением в норму давления природного газа в газопроводах с 7 марта все АГНКС в Узбекистане возобновят работу. Об этом заявила пресс-служба Министерства энергетики.

Метановые заправки были закрыты после аварийного отключения на высоковольтных линиях электропередачи 110 кВ «Л-Газли-1» и «Л-Газли-2» в Бухарской области 17 февраля, произошедшего из-за сильного ветра и снегопада.

Тогда отключились 8 газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Газли» и 2 агрегата на станции «Учкир» Газлийского газоперерабатывающего завода.

В связи с аварией были введены «кратковременные» ограничения на работу АГНКС. Тогда же сообщалось о планах увеличить поставки бензина на АЗС.

С 22 февраля ограничения на работу газовых заправок начали поэтапно снимать, но они сохранялись до последнего дня.

Всего в стране насчитывается 1517 АГНКС. В воскресенье работало 280 из них, в четверг эта цифра составляла 550.