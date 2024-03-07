Проблема застройки дворов многоэтажных домов, спортивных площадок и мест отдыха беспокоит жителей не только Ташкента, но и других городов Узбекистана.

Недавно «Газета.uz» вновь писала о борьбе жителей махалли «Юнус Раджаби» в Ташкенте против застройки футбольного поля и зелёной зоны. За сохранение поля выступала и Ассоциация футбола Ташкента. Накануне на ситуацию отреагировала Народно-демократическая партия Узбекистана, которая призвала пересмотреть решение бывшего хокима столицы о переводе земли в городской резерв.

Редакция получила обращение жителей Нукуса, где в жилом массиве в одной из центральных махаллей «Гулзар» на месте детской футбольной площадки начато строительство жилого дома. Это происходит, несмотря на недовольство жителей и их обращения в разные инстанции.





Не добившись реакции от местных властей, жители направили письма в Сенат Олий Мажлиса, Службу государственной безопасности и Агентство по противодействию коррупции Узбекистана.

В тексте, подписанном 40 жителями, говорится, что отдельные должностные лица игнорируют принципы, провозглашённые в государстве и многократно озвучиваемые президентом Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства, в частности, регулярно подчёркивает, что каждое решение и действие должны предприниматься с учётом мнений населения, напоминают жители.

В письме отмечается, что данный район и так плотно застроен многоэтажными домами, при этом мест для игр детей и отдыха жителей теперь не будет.

Прошлым летом хокимият Нукуса в своём Telegram-канале публиковал видео, в котором показывался «опыт махалли „Гулзар“». На кадрах видны утопающий в зелени двор, скамейки, детская площадка и то самое футбольное поле.

Сейчас на бывшем поле, где дети играли в футбол, несмотря на то, что обещанный искусственный газон там там и не появился, уже вырыт котлован и начата заливка фундамента.





Жители предоставили «Газете.uz» копию письма Министерства строительства и ЖКХ Каракалпакстана от 14 февраля, полученное в ответ на обращение в Народную приёмную президента, в котором говорится, что решением хокима Нукуса от 28 марта 2022 года здесь была предусмотрена «реконструкция футбольного поля» и строительство компанией «Калбак курылыс» 5-этажного дома.

14 апреля 2023 года управление строительства города было выдано разрешение на «реконструкцию для строительства» 7-этажного дома. При этом ещё 1 июля 2021 года проект зарегистрировало управление Палаты государственных кадастров по Каракалпакстану.

Однако сметная документация проекта не прошла экспертизу городского совета по строительству и республиканскую экспертизу, отмечается в письме Минстроя Каракалпакстана.





Жители в письме отмечают, что вынуждены обращаться к руководителям и организациям республиканского уровня, и выражают надежду, что их письма не будут отправлены для разбирательства обратно в Нукус.

Они также просят дать правовую оценку каждому действию и разрешительному документу, которые сделали возможным начало строительство здания.

О похожих ситуациях в других регионах Узбекистана можно прочитать в материалах по теме ниже.