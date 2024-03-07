В Узбекистане продолжает постепенно теплеть, однако с субботы местами ожидаются осадки и порывы ветра, сообщил Узгидромет.

Ночная температура воздуха будет в пределах +5…+10 градусов Цельсия, днём 7 марта — +13…+16 градусов, 8 марта повысится до +17…+20.

В четверг днём по стране осадков не ожидается. В пятницу по большей части территории сохранится погода без осадков, лишь по Каракалпакстану и во второй половине дня по Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской и Самаркандской областям местами возможен дождь.

9−11 марта по Узбекистану ожидается неустойчивый характер погоды. Местами ожидаются дожди, в горах — дождь или снег. Температурный фон останется довольно высоким: ночью — +5…+10 градусов, днём — +13…+18.

Ветер восточный с переходом на западный 7−12 м/с, 8−9 марта- местами с усилением до 15−18 м/с, 9 марта возможны порывы до 22−24 м/с.

Погода в Ташкенте

7−8 марта без осадков, 9−11 марта — временами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3−8 м/с, 9 марта — с усилением до 12−15 м/с. Температура ночью будет в пределах +5…+10 градусов, днём — +13…+18 градусов.