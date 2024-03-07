Февраль 2024 года стал самым тёплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений, говорится в отчёте европейской климатической службы Copernicus.

Средняя температура воздуха в феврале составляла 13,54 градуса Цельсия, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991 по 2020 год. Это также на 0,12 градуса больше, чем в феврале 2016 года — прошлого рекордно тёплого месяца.

Среднесуточная глобальная температура была исключительно высокой в течение первой половины февраля, отмечают синоптики. Так, с 8 по 11 февраля показатели были на 2 градуса выше доиндустриального уровня 1850−1900 годов.

Минувший февраль также стал девятым подряд месяцем, температура которого превысила погодные рекорды, подчёркивают в Copernicus.

В среднем по Европе температура воздуха в феврале была на 3,3 градуса выше, чем обычно. Кроме того, погода была теплее в регионах Сибири, отдельных частях Северной Америки, большей части Южной Америки, в Африке и в западных районах Австралии.

«Февраль присоединяется к длинной череде рекордов последних нескольких месяцев. Каким бы примечательным это ни казалось, на самом деле это неудивительно, поскольку продолжающееся потепление климатической системы неизбежно приводит к новым экстремальным температурам. Климат реагирует на фактическую концентрацию парниковых газов в атмосфере, поэтому, если нам не удастся её стабилизировать, мы неизбежно столкнёмся с новыми глобальными температурными рекордами и их последствиями», — заявил директор Copernicus Карло Буэнтемпо.

По данным синоптиков, в бореальную зиму 2023/2024 (декабрь-январь-февраль) в ряде регионов мира выпавшее количество осадков было выше среднего. Среди них — Центральная Азия, Китая, Япония, Пакистан и другие.