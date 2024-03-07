Швеция 7 марта официально стала 32-м членом Североатлантического альянса (НАТО). Протокол о присоединении опубликовал Госдепартамент США. Церемония подъёма шведского флага перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе пройдёт 11 марта.

Скрин протокола.

Ожидается, что президент США Джо Байден объявит о присоединении Швеции к альянсу во время выступления в Конгрессе с речью «О положении страны». В сообщении Белого дома говорится, что шведский премьер-министр Ульф Кристерссон приглашён на мероприятие.

В конце февраля парламент Венгрии проголосовал за ратификацию протокола о вступлении Швеции в НАТО. Венгрия была последней страной-членом НАТО, одобрившей заявку Стокгольма.

«Швеция оставляет позади 200 лет нейтралитета и военного неприсоединения. Мы вступаем в НАТО, чтобы ещё лучше защитить то, чем мы являемся, и всё, во что мы верим. Мы защищаем нашу свободу, нашу демократию и наши ценности вместе с другими», — заявил тогда Кристерссон.