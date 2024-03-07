Обучение женщин и девочек, получение ими высшего образования и обретение профессии послужат счастью в семьях, развитию детей и процветанию всего общества. Об этом в выступлении на церемонии, посвящённой Международному женскому дню, в Ташкенте 7 марта, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

«Сегодня в мире сохраняется нестабильная и сложная обстановка, усугубляется экономический кризис. Естественно, все это негативно влияет и на нашу страну. В таких условиях нелегко изыскивать бюджетные средства для социальных сфер. Однако, несмотря на трудности, мы находим дополнительные возможности, создаём условия для развития социальных сфер, реализации потенциала женщин и девушек и обязательно продолжим эту работу», — отметил он.

«Ежегодно численность населения Узбекистана увеличивается почти на 900 тысяч человек. В текущем учебном году в первый класс пошли 733 тысячи детей. В этом молодом поколении, которое уже завтра мощной волной вольётся в нашу жизнь, мы видим созидателей Нового Узбекистана», — заявил президент.

«Поэтому воспитание наших сыновей и дочерей физически крепкими и духовно зрелыми личностями, формирование у них национальной гордости, любви к Родине, уважения общечеловеческих ценностей должно стать нашей основной целью», — подчеркнул он.

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«В нынешнее тревожное, неспокойное время чрезвычайно актуальной задачей является защита нашей молодёжи от усиливающихся во всем мире угроз, таких как радикализм, экстремизм, терроризм, торговля людьми, наркомания, легкомысленное отношение к жизни, потребительские, иждивенческие настроения», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент обратился ко всем женщинам страны с призывом усилить внимание к воспитанию и образованию детей.

«Дорогие сестры, призываю вас усилить внимание к воспитанию ребёнка в семье, чаще бывать в детсадах, школах и вузах. Больше общаться с учителями и наставниками, интересоваться учёбой, посещаемостью, поведением детей и внуков. Действовать всем вместе, сплочённо для воспитания наших детей образованными, интеллектуально развитыми, волевыми личностями, преданными своей стране и народу, способными отличить добро от зла», — сказал он.

«Отныне духовно-воспитательную работу мы должны вести совершенно по-новому. Руководствуясь принципом „Гуманизм — наша цель, просвещение — наша сила“, эту важную работу мы должны начать прежде всего с семьи, махалли», — заявил Шавкат Мирзиёев.

Цитируя хадис, он сказал: «Нет лучше наследия, чем прекрасное воспитание».

«Представьте себе, как изменится наше общество, наша жизнь, если наши любимые дети получат достойное образование и воспитание. В воплощении этой задачи, имеющей решающее значение, мы опираемся прежде всего на вас, дорогие женщины,» — отметил глава государства.

Ранее мы сообщали о создании в стране специальной комиссии во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой по решению вопросов занятости предпринимательства, а также платформы «Академия девушек», где 100 тысяч девушек смогут получить основы финансовых, правовых, психологических, репродуктивных знаний.