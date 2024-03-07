Экономическое развитие Ташкентской области «совершенно не соответствует её потенциалу», говорилось на совещании у президента Узбекистана Шавката Мирзиёева 6 марта. Глава государства указал на неиспользуемые резервы и пассивность руководителей районов.

По данным пресс-службы президента, на совещании отмечалось, что в области не используются в полной мере «ни торговые, ни земельные и водные, ни транспортно-транзитные возможности». По отдельным показателям область «отстаёт даже от отдалённых регионов».

В Ташкентской области 15 районов и 7 городов. Регион имеет удобное географическое положение, являясь важным транспортным коридором, соединяющим столицу с другими областями.

Однако «при динамичном развитии столицы прилегающие к ней областные районы отстают в темпе». В Ташкентском, Зангиатинском, Кибрайском, Юкоричирчикском и Уртачирчикском районах объем промышленного производства в несколько раз меньше, чем в сопредельных районах Ташкента. «Такая же картина и в строительной отрасли», — говорится в сообщении.

«Ряд малых предпринимателей прекратил деятельность. На 29 крупных предприятиях, а также в городах Бекабаде и Янгиюле производство снизилось. Несмотря на большое количество сельскохозяйственных земель, объёмы производства продукции почти такие же, как в Андижанской области», — отмечает пресс-служба президента.

«Потенциал районов не обращается в экономический эффект, так как у хокимов не хватает инициативы для определения и использования „точек роста“. Некоторые хокимы относятся к этому вопросу поверхностно, не работают над поддержкой предпринимателей, увеличением количества рабочих мест», — говорится в сообщении.

Президент предупредил ответственных лиц городов и районов области о необходимости изменений в деятельности, в противном случае будет рассмотрен вопрос их соответствия занимаемой должности.





На совещании было отмечено, что «несмотря на создаваемые государством условия, наблюдается дисбаланс в развитии районов». Особенно отстают Паркентский, Янгиюльский, Чиназский и Аккурганский районы, которые имеют хорошую туристическую, транзитную базу и экономические преференции.

По поручению президента были изучены реальное положение дел и возможности районов, а также предложения предпринимателей. В результате были предложены следующие «точки роста» районов.

Предлагаемые «точки роста»

В Паркентском районе предлагаются ремонт дорог, ведущих к объектам туристического интереса, организация движения микроавтобусов, выделение земли предпринимателям для строительства торговых и сервисных пунктов вдоль дорог. Возможно также эффективное использование земель, осваиваемых за счёт точного определения и укрепления берегов Паркентсая, Кызылсая и Човлисая.

В Янгиюльском районе много предпринимателей, желающих реализовать проекты и привлечь инвестиции, но возникают проблемы с поиском земли. Поэтому планируется создание в пустующем здании малой промышленной зоны, специализирующейся на выпуске продуктов питания и гигиенических товаров.

В Чиназском районе имеются возможности для строительства торгово-развлекательного комплекса и современного рыбного рынка, расширения торговли и услуг вдоль дорог, увеличения количества теплиц в частных домохозяйствах.

В Аккурганском районе из-за недостатка промышленных мощностей многие женщины приезжают в Ташкент и другие районы для работы на текстильных предприятиях. Планируется организовать такие предприятия на базе неиспользуемых зданий в самом районе.

В Ахангаранском районе будет создана узбекско-венгерская промышленная зона, где будут размещены проекты на сумму 100 млн долларов. В Ангренской свободной экономической зоне будут реализованы проекты на 400 млн долларов по производству бытовой техники, металлопрокату, переработке фруктов и овощей, в технопарке «Элтех индустриал» — проекты на 260 млн долларов.

Ответственным лицам поручено проанализировать и другие районы области, выявить дополнительные «точки роста» и увеличить источники доходов.

Другие предложения

На совещании были также рассмотрены вопросы ускорения экономических и социальных проектов за счёт привлечения прямых иностранных инвестиций.

Сообщается о планах постепенного переноса промышленных предприятий из столицы за её пределы, что создаст новые возможности для Ташкентской области.

Будет оказана помощь самозанятым в переходе на малый бизнес, а также восстановлению деятельности прекративших работу предпринимателей.

На основе опыта Чиназского района будут созданы компактные теплицы и комплексы по хранению и переработке продукции на основе кооперации.

Кроме того, обсуждались меры по увеличению потока местных и иностранных туристов до 5 миллионов и доведению экспорта в туризме до не менее 300 млн долларов в текущем году.

Особое внимание было уделено вопросам обучения женщин и молодёжи профессиям и обеспечению их занятости, говорится в сообщении.