Новые станции «Турон» (13-я станция) и «Кипчак» (14-я станция), построенные в рамках II этапа надземного кольцевого линии Ташкентского метрополитена, откроются для пассажиров утром 11 марта и начнут обслуживать пассажиров по обычному графику. Об этом сообщила пресс-служба администрации подземки.

Напомним, эти две станции работали в тестовом режиме с декабря 2023 года.

Метрополитен также заявил, что недавно в электродепо были доставлены 24 вагона метро.

«Сегодня в Ташкент прибыло ещё 12 вагонов метро. До конца мая также планируется завезти ещё 20 современных вагонов метро», — говорится в сообщении.

Как мы сообщали ранее, в конце февраля в Ташкент прибыли три новых состава метро российского «Метровагонмаша». Они будут работать на Юнусабадской и Кольцевой линиях. До конца года ожидается поставка ещё восьми составов (все — по четыре вагона).