В Узбекистане создаётся специальная комиссия во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой, которая в течение года — до 8 марта 2025 года — займётся выполнением задач по развитию среди женщин предпринимательства и содействию их занятости. Об этом в выступлении на церемонии, посвящённой Международному женскому дню, в Ташкенте 7 марта, заявил президент Шавкат Мирзиёев.

Он сообщил, что комиссия будет работать в «чрезвычайном» режиме в каждом регионе, где «на основе совершенно новой системы и подходов организует деятельность по обучению женщин профессиям, обеспечению занятости и их привлечению к предпринимательству».

В комиссию вошла заместитель председателя Народного банка Гулзода Рашидова, которая будет отвечать за финансовую поддержку бизнес-идей женщин.

Кроме того, в Торгово-промышленной палате, Банке развития бизнеса и Микрокредитбанке начнут работу отдельные заместители председателя по содействию женскому предпринимательству. Они будут оказывать всестороннее содействие в выявлении в каждой области, каждом районе и каждой махалле женщин, имеющих новые бизнес-идеи, реализации их инициатив, качественной разработке и осуществлении проектов, сказал Шавкат Мирзиёев.

«Хокимы областей, районов и городов, заместители хокимов по работе с женщинами, женские активисты наряду с комиссией определены ответственными за обеспечение занятости около 580 тысяч женщин в 9442 махаллях», — сообщил он.

По меньшей мере 40% кредитов, выделяемых для семейного предпринимательства, будет направляться на поддержку проектов, предложенных женщинами в махаллях. С этой целью в каждом регионе для них будут созданы ремесленнические, предпринимательские центры и кластеры, где 205 тысяч женщин обучатся востребованным на рынке труда специальностям и основам предпринимательства.

8000 женщин и девушек, включённым в «молодёжную тетрадь», будут выделены субсидии для начала собственного бизнеса и приобретения инвентаря, 10 тысячам — льготные кредиты.

«Для 50 тысяч молодых женщин будет запущен проект „Бизнес-марафон“ с участием квалифицированных специалистов. В рамках проекта сотням талантливых девушек будет оказана практическая помощь в налаживании бизнеса», — отметил президент.

В течение месяца должна быть принята отдельная программа по широкому привлечению женщин к предпринимательству и выделено 15 трлн сумов для реализации проектов, в частности, 6 трлн сумов для проектов семейного предпринимательства.

Кроме того, посольствами Узбекистана в Саудовской Аравии, Катаре, Японии, Южной Корее и Германии планируется привлечь в развитие женского предпринимательства гранты в размере 100 млн долларов, сообщил глава государства.

Дополнительно намечено создание платформы «Академия девушек», где 100 тысяч девушек будут обучены основам финансовых, правовых, психологических и репродуктивных знаний.