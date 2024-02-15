Для популяризации велосипедов и мототранспорта в Ташкенте планируется построить «безопасные и удобные» дороги и полосы, а также установить для них отдельные светофоры, знаки и освещение. На покупку мототранспорта предлагается предоставлять субсидии до 25% от стоимости.

В соцсетях вновь обсуждается возможный снос «сталинки» по улице Шота Руставели в Ташкенте. Районный и городской хокимияты сообщили, что решения о сносе нет, проектная документация не утверждена. В доме пока живут люди, но в расселённых квартирах уже демонтируют окна. Возможный застройщик неизвестен.

Президенту презентовали меры по энергетической безопасности Узбекистана. В их числе — реформа тарифов на газ и свет и введение соцнорм с 1 апреля, переоформление договоров на закуп электроэнергии на $49 млрд, привлечение инвесторов к распределению и продаже электричества в Самарканде и другое.

До 1 апреля в Узбекистане планируется предоставить провайдерам прямой доступ к международному интернет-каналу. Монополию на внешний интернет-канал в Узбекистане планировали отменить ещё с 2020 года, но этого до сих пор не сделано. До 1 сентября может появиться независимый регулятор телеком-сферы.

В Ташкенте, Гулистане, Термезе и Намангане женщины пытались продать своих детей — двух новорождённых, шести- и десятилетних сыновей. Они были задержаны при получении денег — от 25 млн сумов до 40 тысяч долларов. Видео.

Компания «Худудгазтаъминот» рекомендовала водителям заправиться газом перед резким похолоданием, ожидаемым в Узбекистане, поскольку работу газовых заправок снова могут ограничить. Граждан призвали экономно расходовать газ.

В промышленной зоне в Янгихаётском районе Ташкента сожгли 110 тысяч пачек контрабандных сигарет. В Таможенном комитете сообщили, что количество изъятых табачных изделий в 2023 году увеличилось в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом.

По итогам 2023 года Узбекистан занял 148-е место из 167 в глобальном рейтинге демократии от EIU (такое же место у Китая). Ситуация с демократией в стране несколько лет подряд оценивается в 2,12 балла из 10. Как и другие страны Центральной Азии, Узбекистан остаётся в группе авторитарных режимов.

16−22 февраля в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность. В Ташкентской области — в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах.

Узбекистан в обновлённом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) улучшил свою позицию на две строчки и поднялся на 66-е место.

В мире

Как минимум пять человек погибли, 18 получили ранения в результате ракетного обстрела российского Белгорода. Минобороны РФ сообщило, что над областью были перехвачены 14 реактивных снарядов, выпущенных Украиной.

Японская экономика неожиданно погрузилась в рецессию и уступила Германии место третьей экономики мира. Спад вызвало слабое внутреннее потребление из-за роста цен на продукты питания, топливо и другие товары.

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