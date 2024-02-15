16−22 февраля в связи с ожидаемыми осадками и изменением температуры воздуха в горных районах Узбекистана объявлена лавинная опасность, сообщил Узгидромет.

Лавинная опасность:

по Ташкентской области: в Бостанлыкском, Паркентском и Ахангаранском районах (Чаткальская горная система);

по Самаркандской области: в Нурабадском, Кошрабатском, Самаркандском и Ургутском районах;

по Джизакской области: в Бахмальском и Зааминском районах;

по Кашкадарьинской области: в Дехканабадском, Китабском, Камашинском и Шахрисабзском районах;

по Сурхандарьинской области: в Байсунском, Кумкурганском, Сарыасийском и Узунском районах;

по Наманганской области: в Папском районе.

По данным Узгидромета, с пятницы, 16 февраля, ожидаются дожди с переходом в снег. К 18−19 февраля температура воздуха по территории страны понизится ночью до -3…−8 градусов, днём — до 0…−3. По северу 17−19 февраля ожидается понижение температуры ночью до −13…−16 градусов, днём — до −5…−8.