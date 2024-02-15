Узбекистан занял 148-е место из 167 в «Индексе демократии» (Democracy Index 2023), который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit (EIU). Это место страна делит с Китаем.

EIU публикует «Индекс демократии» с 2006 года. Государствам выставляются баллы по пяти категориям, затем, исходя из оценки, каждая страна классифицируется по типу режима: полноценная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и автократия.

Исследователи по-прежнему относят Узбекистан к странам с авторитарным режимом и оценивают ситуацию с демократией в стране в 2,12 балла из 10 возможных. Из них:

качество избирательного процесса и плюрализм — в 0,08 балла;

деятельность правительства — 1,86 балла;

политическое участие — 2,78 балла;

политическую культуру — 5 баллов;

гражданские свободы — 0,88 балла.

Те же показатели были у Узбекистана в 2020, 2021и 2022 годы.

В докладе EIU отмечается, что «авторитарная» Центральная Азия за прошлый год «добилась незначительного прогресса».

Таджикистан расположился на 155 месте, а Туркменистан ближе к концу рейтинга — на 162-м. Кыргызстан и Казахстан оба поднялись на семь позиций и заняли 109 и 120 места соответственно.

«Процессы политических реформ в Казахстане и Узбекистане принесли мало результатов в 2023 году. В течение года прошла серия референдумов по конституционной реформе, а также парламентские и президентские выборы. В Казахстане появилось несколько новых партий, независимость которых от правительства сомнительна; выборы остаются несвободными и несправедливыми», — говорится в докладе.

По мнению исследователей, Узбекистан «отстаёт» от Казахстана во многих областях демократии, включая политическое участие, и обе страны «прочно закрепились в авторитарном лагере».

Комментируя ситуацию в Кыргызстане, эксперты отмечают, что тандем президента Садыра Жапаров и главы Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев стремился консолидировать власть за счёт «с трудом завоёванных демократических достижений» страны. «Они вложили средства в аппарат госбезопасности, заменили некогда сильную парламентскую систему на иерархическую президентскую систему и подавили инакомыслие», — подчёркивается в докладе.

Бывший СССР

Страна

Мировой рейтинг

Тип режима

Армения

84

Гибридный Азербайджан

130

Авторитарный Беларусь

151 Авторитарный

Грузия

89 Гибридный

Казахстан

120 Авторитарный

Кыргызстан

109 Авторитарный

Молдова

68 Несовершенная демократия Россия

144 Авторитарный

Таджикистан

155 Авторитарный

Туркменистан

162 Авторитарный

Узбекистан

148 Авторитарный

Украина

91 Гибридный



В мире

«Индекс демократии» уже несколько лет подряд возглавляет Норвегия. В первой десятке также Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Швейцария, Нидерланды и Тайвань.

Замыкают рейтинг Сирия, ЦАР, КНДР, Мьянма и Афганистан.

Общий уровень демократии в мире в прошлом году упал до 5,23 балла (5,29 — в 2022-м). Это соответствует общей тенденции регресса и стагнации в последние годы и представляет собой новый минимум с момента первой публикации индекса.

К полноценным демократиям в 2023 году авторы рейтинга относят 24 страны — в них проживает 7,8% населения Земли; к несовершенным демократиям — 50 стран (37,6%); к гибридным режимам — 34 страны (15,2%); к автократиям — 59 стран (39,4%).