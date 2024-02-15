Узбекистан занял 148-е место из 167 в «Индексе демократии» (Democracy Index 2023), который ежегодно составляет британская исследовательская организация The Economist Intelligence Unit (EIU). Это место страна делит с Китаем.
EIU публикует «Индекс демократии» с 2006 года. Государствам выставляются баллы по пяти категориям, затем, исходя из оценки, каждая страна классифицируется по типу режима: полноценная демократия, несовершенная демократия, гибридный режим и автократия.
Исследователи по-прежнему относят Узбекистан к странам с авторитарным режимом и оценивают ситуацию с демократией в стране в 2,12 балла из 10 возможных. Из них:
- качество избирательного процесса и плюрализм — в 0,08 балла;
- деятельность правительства — 1,86 балла;
- политическое участие — 2,78 балла;
- политическую культуру — 5 баллов;
- гражданские свободы — 0,88 балла.
Те же показатели были у Узбекистана в 2020, 2021и 2022 годы.
В докладе EIU отмечается, что «авторитарная» Центральная Азия за прошлый год «добилась незначительного прогресса».
Таджикистан расположился на 155 месте, а Туркменистан ближе к концу рейтинга — на 162-м. Кыргызстан и Казахстан оба поднялись на семь позиций и заняли 109 и 120 места соответственно.
«Процессы политических реформ в Казахстане и Узбекистане принесли мало результатов в 2023 году. В течение года прошла серия референдумов по конституционной реформе, а также парламентские и президентские выборы. В Казахстане появилось несколько новых партий, независимость которых от правительства сомнительна; выборы остаются несвободными и несправедливыми», — говорится в докладе.
По мнению исследователей, Узбекистан «отстаёт» от Казахстана во многих областях демократии, включая политическое участие, и обе страны «прочно закрепились в авторитарном лагере».
Комментируя ситуацию в Кыргызстане, эксперты отмечают, что тандем президента Садыра Жапаров и главы Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев стремился консолидировать власть за счёт «с трудом завоёванных демократических достижений» страны. «Они вложили средства в аппарат госбезопасности, заменили некогда сильную парламентскую систему на иерархическую президентскую систему и подавили инакомыслие», — подчёркивается в докладе.
Бывший СССР
|Страна
|Мировой рейтинг
|Тип режима
|Армения
|84
|Гибридный
|Азербайджан
|130
|Авторитарный
|Беларусь
151
|Авторитарный
|Грузия
|89
|Гибридный
|Казахстан
|120
|Авторитарный
|Кыргызстан
|109
|Авторитарный
|Молдова
|68
|Несовершенная демократия
|Россия
|144
|Авторитарный
|Таджикистан
|155
|Авторитарный
|Туркменистан
|162
|Авторитарный
|Узбекистан
|148
|Авторитарный
|Украина
|91
|Гибридный
В мире
«Индекс демократии» уже несколько лет подряд возглавляет Норвегия. В первой десятке также Новая Зеландия, Исландия, Швеция, Финляндия, Дания, Ирландия, Швейцария, Нидерланды и Тайвань.
Замыкают рейтинг Сирия, ЦАР, КНДР, Мьянма и Афганистан.
Общий уровень демократии в мире в прошлом году упал до 5,23 балла (5,29 — в 2022-м). Это соответствует общей тенденции регресса и стагнации в последние годы и представляет собой новый минимум с момента первой публикации индекса.
К полноценным демократиям в 2023 году авторы рейтинга относят 24 страны — в них проживает 7,8% населения Земли; к несовершенным демократиям — 50 стран (37,6%); к гибридным режимам — 34 страны (15,2%); к автократиям — 59 стран (39,4%).