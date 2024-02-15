В Узбекистане снова могут ограничить работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций во время предстоящих холодов. Об этом сообщила компания «Худудгазтаъминот».

По данным Узгидромета, с пятницы, 16 февраля ожидаются дожди с переходом в снег. К 18−19 февраля температура воздуха по территории страны понизится ночью до -3…−8 градусов, днём — до 0…−3. По северу 17−19 февраля ожидается понижение температуры ночью до −13…−16 градусов, днём — до −5…−8.

В связи с этим «Худудгазтаминот» сообщает, что будут приняты меры по первоочередному бесперебойному обеспечению газом населения и объектов социальной сферы. Компания подготовила 262 аварийные бригады по Узбекистану для стабильной поставки газа потребителям.

Во избежание очередей и неудобств водителей просят предварительно заправиться газом. На данный момент все газовые заправки страны работают круглосуточно, но в ближайшее время по согласованию с местными властями в график их работы могут быть внесены изменения, предупредили в компании.

Бытовым потребителям рекомендуется соблюдать меры предосторожности при использовании газа в период низких температур, не оставлять без присмотра отопительные приборы и газовые плиты во время приготовления пищи, уделять особое внимание системе вентиляции, а также не использовать нестандартное отопительное оборудование и горелки ручной работы для предотвращения риска отравления газом.

В то же время компания призывает граждан разумно использовать газ, по возможности выключать отопительное оборудование при выходе из дома, не допускать отдыха в помещениях, где работает газовое оборудование, проверять отсутствие запаха газа перед включением света, и в случае его обнаружения обратиться в газовую службу.

Все предложения, жалобы и обращения можно оставить по номеру 1104, а информацию по устранению утечек газа и других технических неполадок — 104.