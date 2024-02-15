Днём 15 февраля российский приграничный город Белгород попал под обстрел. По предварительным данным, погибли пять человек, в том числе один ребёнок, ещё 18 человек получили ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в городе выявлены «различные разрушения» в нескольких частных и многоквартирных домах. Также повреждён один магазин. РИА Новости пишет, что в результате обстрела серьёзные повреждения получил торговый центр.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал Гладков.

Министерство обороны России заявило, что около 12:30 «была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку» с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства ПВО, по заявлению ведомства, уничтожили 14 реактивных снарядов над территорией Белгородской области.

Украина пока официально не комментировала удар по Белгороду.

Обстрелу Белгорода предшествовал массированный российский ракетный удар по Украине, отмечает Русская служба Би-би-си. Взрывы утром 15 февраля прогремели в Харьковской, Львовской и Запорожской областях. По данным Воздушных сил ВСУ, всего было запущено 26 ракет, 13 из них удалось сбить.