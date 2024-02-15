Сборная Узбекистана по футболу в февральском рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) с 1376,5 баллов поднялась на две строчки — с 68-го на 66-е место.

С 21 декабря по 15 февраля национальная команда победила Кыргызстан (4:1) и Палестину (1:0) в товарищеском и тренировочном матче, а также в рамках Кубка Азии сыграла вничью с Сирией (0:0) и Австралией (1:1), победил Индию (3:0), Таиланд (2:1), а в четвертьфинале сыграл с Катаром 1:1 в основное время, но уступил в серии пенальти (2:3).





Сборная поднимается на 8-е место в азиатском рейтинге и обходит ОАЭ (69). В топ-10 сильнейших команд Азии также входят Япония (18-е место в мире), Иран (20), Южная Корея (22), Австралия (23), Катар (поднялся с 58-го на 37-е место), Саудовская Аравия (53), Ирак (59) и Иордания (70).

Лидером мирового рейтинга не изменились: на первом месте — чемпионы мира, сборная Аргентины (1855,2 балла), на втором месте располагается команда Франции (1845,44). Тройку лидеров замыкает сборная Англии (1800,05).