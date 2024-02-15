В промышленной зоне Янгихаётского района Ташкента 15 февраля состоялась акция сожжения 110 тысяч пачек сигарет, изъятых из незаконного оборота таможенной службой и другими правоохранительными органами. Об этом «Газете.uz» сообщили в Таможенном комитете.

Во время оперативного мероприятия, проведённого отделом ТК по борьбе с контрабандой, в одном из жилых домов Сырдарьинской области было обнаружено 108,1 тысячи пачек табачных изделий без соответствующих документов.

В 2023 году таможенники выявили 5,7 млн пачек сигарет на сумму 92,2 млрд сумов. За начало 2024 года уже выявлено 528,7 тысячи пачек на 14 млрд сумов.

Кроме того, было отмечено, что количество незаконных табачных изделий, изъятых в 2023 году, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с 2022 годом.

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