В социальных сетях вновь обсуждается возможный снос жилого дома №22 по улице Шота Руставели в Ташкенте.

Первые сообщения о том, что здание сталинской постройки 1956 года попало в зону интересов некоего застройщика, датируются октябрём прошлого года. В комментариях к публикациям в Facebook-сообществе «Ташкент-Снос» пользователь Аскар Заитов, представившийся жильцом дома, писал, что во дворе появился «застрой-патруль»: «ребята спортивного телосложения, с бородами».

«Ведут откровенную партизанщину, особенно против тех, кто сопротивляется. Настраивают жильцов друг против друга», — сообщал мужчина.

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Слова Заитова подтверждала пользовательница под именем Лилия Шестер, внучка одного из строителей «сталинки».

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«Они каждый день подкарауливают соседей и пытаются продавить на продажу. Мы уже устали от них… Я уже писала в хокимият Яккасарайского района, но ответа пока нет. В нашем дворе живут преимущественно пожилые люди, и их уже нельзя трогать с места. Ни переезд, ни ремонты они уже не переживут», — писала женщина.

По словам жильцов, на октябрь 2023-го из 12 квартир застройщик выкупил 3, собственники 4 были категорически против продажи и предполагаемого сноса.

культурное наследие, снос дома, шота руставели

На сегодня в четырёхэтажном доме остаются две семьи. Живут в статусе «на стадии переговоров с застройщиком».

«Мы не то, что готовы разговаривать с ним — просто выбора другого нет. Наш подъезд уже разбирают, рамы снимают. Всё в таком виде, что некомфортно дома находиться», — рассказала корреспонденту «Газеты.uz» одна из жительниц, пожелавшая остаться анонимной.

О том, с кем приходится вести дела, собеседница ничего не знает. Ни названия компании-застройщика, ни имён людей, которые появлялись во дворе дома с предложениями о продаже квартир.

«Нам не представлялись, не показывали никаких документов — говорили, что не обязаны это делать. Каждый раз приходили разные люди. На нас сама и. о. домкома выходила, потому что у неё свой интерес был. Из-за чужой алчности мы попали в такую ситуацию», — говорит женщина.

культурное наследие, снос дома, шота руставели

По её словам, документов, подтверждающих аварийность «сталинки», нет. Состояние жилья женщину устраивает.

О том, что дом не нуждался даже в ремонте, писала и Лилия Шестер: «Говорят, что дом признан аварийным, но этого не может быть! Дом выдержал землетрясение 1966 года и даже трещинки не появилось. [На сегодня] трубы все поменяны, стены толщиной полметра, крыша новая, окна в подъезде только недавно поменяли».

культурное наследие, снос дома, шота руставели

Собеседница «Газеты.uz» считает, что дом удалось бы спасти, если бы не расселение жильцов. Оно запустилось после продажи первых двух квартир, собственники которых выступали за снос.

«Когда [застройщики] получили первый коллективный отпор, тактика поменялась. Они стали с каждым отдельно разговаривать, начали со стареньких соседей. Кого-то уговорили, с кем-то договорились — так всё и распродали», — говорит женщина.

О сроках возможного сноса собеседнице ничего не известно. Она считает, что у застройщика на это нет разрешения — «если бы оно было, им бы давно тыкали нам в нос».

«Да и как они могут снести дом, если мы продолжаем в нём жить?» — задаётся вопросом жительница.

По словам женщины, в скором времени помещение на первом этаже освободит филиал кофейни «ЧайКоф». Он открылся относительно недавно — в августе 2019 года. Корреспондент «Газеты.uz» обратилась к управляющему партнёру сети кофеен «ЧайКоф» Алине Цимерман. Информацию о переезде она не прокомментировала, а на вопрос о потенциальном застройщике сообщила, что названия компании не знает.

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Информацией о застройщике не владеют в районном и столичном хокимиятах, куда «Газета.uz» обратилась за комментариями.

В октябре прошлого года после первой волны публикаций о сносе «сталинки» пресс-служба Яккасарайского хокимията сообщила, что администрации не известны «какие-либо документы относительно сноса дома по вышеуказанному адресу». Эта же формулировка встречается и в официальном сообщении, опубликованном накануне — после вновь поднятого резонанса.

Со ссылкой на сотрудников строительного отдела Яккасарайского района, которые провели «выездное изучение», администрация констатировала: по адресу Шота Руставели, 22 «работы по сносу не ведутся».

В сообщении указывается, что решение хокимията Ташкента о сносе дома и возведении нового здания не принято, проектно-сметная документация по сносу и реконструкции дома не утверждена. В дополнение говорится, что дом «не внесён в Список [объектов материального культурного наследия] Агентства культурного наследия Республики Узбекистан».

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В городском хокимияте корреспонденту «Газеты.uz» сообщили, что не располагают информацией о предполагаемом сносе дома №22 и о застройщике.

«Хокимият Ташкента не имеет никакого отношения к этому дому», — ответили в пресс-службе, уточнив, что городская администрация окажется в курсе дела только на этапе согласования паспорта нового объекта. Произойти это может как до сноса, так и после.

«В процесс, который идёт сейчас, — покупка частным или юридическим лицом недвижимости у граждан — хокимият вмешиваться не может», — отметили в пресс-службе.

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Источник «Газеты.uz» в администрации города сообщил, что, выкупив все квартиры, собственники подают заявление в «Единое окно» на перепрофилирование или перестройку недвижимости. Затем начинается процесс согласования проекта нового здания. Порядок сноса такого крупного объекта, как многоквартирный дом, прописан в строительных нормах.

Агентство культурного наследия, в основные задачи которого входит выявление объектов материального культурного наследия, на запрос «Газеты.uz» ограничилось сообщением, что дом №22 по улице Шота Руставели не входит в Государственный перечень объектов материального культурного наследия. Ситуацию с предполагаемым сносом «сталинки» ведомство официально никак не комментировало.

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О включении целостных ансамблей исторической застройки по улицам Аккурган, Бабура, Навои и Шота Руставели в Государственный реестр культурного наследия Узбекистана ответственных чиновников просила инициативная группа по сохранению архитектурного наследия страны.

В 2019 году коллективное обращение на имя на тот момент заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Национальной комиссии ЮНЕСКО Азиза Абдухакимова подписали 25 деятелей культуры и общественных активистов. Письмо содержало список памятников республиканского значения, сооружения и ансамбли исторических улиц (58 пунктов), которые предлагалось включить в реестр.

Копии обращения адресовали министру строительства Б. Зокирову, на тот момент заместителям министра культуры К. Акиловой и хокима Ташкента Д. Хидоятову. Ни одно ведомство на письмо не ответило.