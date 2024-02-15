В социальных сетях вновь обсуждается возможный снос жилого дома №22 по улице Шота Руставели в Ташкенте.

Первые сообщения о том, что здание сталинской постройки 1956 года попало в зону интересов некоего застройщика, датируются октябрём прошлого года. В комментариях к публикациям в Facebook-сообществе «Ташкент-Снос» пользователь Аскар Заитов, представившийся жильцом дома, писал, что во дворе появился «застрой-патруль»: «ребята спортивного телосложения, с бородами».

«Ведут откровенную партизанщину, особенно против тех, кто сопротивляется. Настраивают жильцов друг против друга», — сообщал мужчина.





Слова Заитова подтверждала пользовательница под именем Лилия Шестер, внучка одного из строителей «сталинки».

«Они каждый день подкарауливают соседей и пытаются продавить на продажу. Мы уже устали от них… Я уже писала в хокимият Яккасарайского района, но ответа пока нет. В нашем дворе живут преимущественно пожилые люди, и их уже нельзя трогать с места. Ни переезд, ни ремонты они уже не переживут», — писала женщина.

По словам жильцов, на октябрь 2023-го из 12 квартир застройщик выкупил 3, собственники 4 были категорически против продажи и предполагаемого сноса.





На сегодня в четырёхэтажном доме остаются две семьи. Живут в статусе «на стадии переговоров с застройщиком».

«Мы не то, что готовы разговаривать с ним — просто выбора другого нет. Наш подъезд уже разбирают, рамы снимают. Всё в таком виде, что некомфортно дома находиться», — рассказала корреспонденту «Газеты.uz» одна из жительниц, пожелавшая остаться анонимной.

О том, с кем приходится вести дела, собеседница ничего не знает. Ни названия компании-застройщика, ни имён людей, которые появлялись во дворе дома с предложениями о продаже квартир.

«Нам не представлялись, не показывали никаких документов — говорили, что не обязаны это делать. Каждый раз приходили разные люди. На нас сама и. о. домкома выходила, потому что у неё свой интерес был. Из-за чужой алчности мы попали в такую ситуацию», — говорит женщина.





По её словам, документов, подтверждающих аварийность «сталинки», нет. Состояние жилья женщину устраивает.

О том, что дом не нуждался даже в ремонте, писала и Лилия Шестер: «Говорят, что дом признан аварийным, но этого не может быть! Дом выдержал землетрясение 1966 года и даже трещинки не появилось. [На сегодня] трубы все поменяны, стены толщиной полметра, крыша новая, окна в подъезде только недавно поменяли».





Собеседница «Газеты.uz» считает, что дом удалось бы спасти, если бы не расселение жильцов. Оно запустилось после продажи первых двух квартир, собственники которых выступали за снос.

«Когда [застройщики] получили первый коллективный отпор, тактика поменялась. Они стали с каждым отдельно разговаривать, начали со стареньких соседей. Кого-то уговорили, с кем-то договорились — так всё и распродали», — говорит женщина.

О сроках возможного сноса собеседнице ничего не известно. Она считает, что у застройщика на это нет разрешения — «если бы оно было, им бы давно тыкали нам в нос».

«Да и как они могут снести дом, если мы продолжаем в нём жить?» — задаётся вопросом жительница.

По словам женщины, в скором времени помещение на первом этаже освободит филиал кофейни «ЧайКоф». Он открылся относительно недавно — в августе 2019 года. Корреспондент «Газеты.uz» обратилась к управляющему партнёру сети кофеен «ЧайКоф» Алине Цимерман. Информацию о переезде она не прокомментировала, а на вопрос о потенциальном застройщике сообщила, что названия компании не знает.





Информацией о застройщике не владеют в районном и столичном хокимиятах, куда «Газета.uz» обратилась за комментариями.

В октябре прошлого года после первой волны публикаций о сносе «сталинки» пресс-служба Яккасарайского хокимията сообщила, что администрации не известны «какие-либо документы относительно сноса дома по вышеуказанному адресу». Эта же формулировка встречается и в официальном сообщении, опубликованном накануне — после вновь поднятого резонанса.

Со ссылкой на сотрудников строительного отдела Яккасарайского района, которые провели «выездное изучение», администрация констатировала: по адресу Шота Руставели, 22 «работы по сносу не ведутся».

В сообщении указывается, что решение хокимията Ташкента о сносе дома и возведении нового здания не принято, проектно-сметная документация по сносу и реконструкции дома не утверждена. В дополнение говорится, что дом «не внесён в Список [объектов материального культурного наследия] Агентства культурного наследия Республики Узбекистан».





В городском хокимияте корреспонденту «Газеты.uz» сообщили, что не располагают информацией о предполагаемом сносе дома №22 и о застройщике.

«Хокимият Ташкента не имеет никакого отношения к этому дому», — ответили в пресс-службе, уточнив, что городская администрация окажется в курсе дела только на этапе согласования паспорта нового объекта. Произойти это может как до сноса, так и после.

«В процесс, который идёт сейчас, — покупка частным или юридическим лицом недвижимости у граждан — хокимият вмешиваться не может», — отметили в пресс-службе.





Источник «Газеты.uz» в администрации города сообщил, что, выкупив все квартиры, собственники подают заявление в «Единое окно» на перепрофилирование или перестройку недвижимости. Затем начинается процесс согласования проекта нового здания. Порядок сноса такого крупного объекта, как многоквартирный дом, прописан в строительных нормах.

Агентство культурного наследия, в основные задачи которого входит выявление объектов материального культурного наследия, на запрос «Газеты.uz» ограничилось сообщением, что дом №22 по улице Шота Руставели не входит в Государственный перечень объектов материального культурного наследия. Ситуацию с предполагаемым сносом «сталинки» ведомство официально никак не комментировало.





О включении целостных ансамблей исторической застройки по улицам Аккурган, Бабура, Навои и Шота Руставели в Государственный реестр культурного наследия Узбекистана ответственных чиновников просила инициативная группа по сохранению архитектурного наследия страны.

В 2019 году коллективное обращение на имя на тот момент заместителя премьер-министра Узбекистана, председателя Национальной комиссии ЮНЕСКО Азиза Абдухакимова подписали 25 деятелей культуры и общественных активистов. Письмо содержало список памятников республиканского значения, сооружения и ансамбли исторических улиц (58 пунктов), которые предлагалось включить в реестр.

Копии обращения адресовали министру строительства Б. Зокирову, на тот момент заместителям министра культуры К. Акиловой и хокима Ташкента Д. Хидоятову. Ни одно ведомство на письмо не ответило.