Япония по итогам 2023 года уступила Германии место третьей экономики в мире на фоне неожиданной рецессии, вызванной слабым внутренним потреблением, сообщает CNN.

ВВП страны сократился в годовом исчислении на 0,4% за последние три месяца, отмечает телеканал. Сокращение фиксировалось также и в третьем квартале. Рецессия обычно определяется как два квартала экономического спада подряд.

Номинальный ВВП Японии в прошлом году составил 4,21 трлн долларов, уточняет AP со ссылкой на данные японского правительства. Номинальный ВВП Германии в 2023 году составил ориентировочно 4,4 трлн долларов.

Частное потребление, на долю которого приходится половина японской экономики, сократилось на 0,9% из-за роста цен на продукты питания, топливо и другие товары. Япония завозит из-за рубежа 94% топливных потребностей и 63% продуктов питания, а потому ослабление иены означает значительное подорожание стоимости жизни, объяснил CNN стратег из Japanmacro Нил Ньюман.

«К сожалению, в январе ситуация ухудшится после землетрясения в Японском море. Люди перестают тратить деньги во время стихийных бедствий», — предупредил экономист.

Reuters отмечает, что многие на рынке ожидают от Банка Японии отказа от отрицательных ставок в апреле. Страна начала использовать политику отрицательных процентных ставок ещё в 2016 году, чтобы стимулировать экономический рост и облегчить выплаты по внешнему долгу.