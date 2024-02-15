В четырёх городах Узбекистана при попытке продать детей были задержаны женщины, сообщила пресс-служба СГБ.

33-летняя уроженка Бухарской области, временно проживающая в Гулистане, была задержана при попытке продать своего сына, который родился 30 января, за 40 тысяч долларов.

В другом случае 31-летняя жительница Термеза вступила в сговор с 42-летней женщиной и пыталась продать за 25 млн сумов новорождённую дочь. При получении денег она была задержана.

В Ташкенте при попытке продать своего шестилетнего сына за 3000 долларов была задержана 27-летняя жительница Чирчика.

29-летняя жительница Намангана согласилась продать своего десятилетнего сына за 18 тысяч долларов. При получении аванса в размере 4000 долларов она была задержана.

По всем случаям возбуждены уголовные дела по пункту «а» части 3 статьи 135 (торговля людьми, совершённая в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего 18 лет / наказываются лишением свободы от 8 до 12 лет) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.