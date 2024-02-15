В Узбекистане планируется создать независимый регулятор в сфере телекоммуникаций. Это предусмотрено презентацией о ключевых стратегических реформах на 2024 год, которая была представлена президенту Узбекистана 13 февраля.

Напомним, были рассмотрены реформы в пяти ключевых сферах — транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика.

Как отмечается в презентации, которую изучила «Газета.uz», за последние 10 лет объём услуг в телеком-сфере вырос в 6,5 раза, охват мобильным интернетом — до 98%.

До конца года намечено привлечь 1 млрд долларов инвестиций и довести долю цифровой экономики в ВВП страны с 3% до 6%.

До 1 июля планируется внести в Олий Мажлис проект закона «О телекоммуникациях» в новой редакции (нынешний принят в 1999 году), который будет включать в себя действующий закон «О связи».

В интервью телеканалу «Узбекистан 24» директор Агентства стратегических реформ при президенте Баходир Рахматов заявил, что основная цель изменений — либерализация сферы, открытие доступа к рынку для частного сектора.

До 1 апреля планируется предоставить провайдерам прямой доступ к международному интернет-каналу. До 1 сентября должен появится независимый регулятор сферы телекоммуникаций.

До 1 мая запланировано открытие беспрепятственного доступа к базам данных министерств и ведомств для анализа исполнения стратегии «Узбекистан-2030».

Монополия на внешний интернет-канал

Сегодня почти все провайдеры страны получают доступ к интернету через Международный центр пакетной коммутации компании «Узбектелеком». В 2018 году была принята Стратегия инновационного развития Узбекистана на 2019−2021 годы, которой планировалось с 1 января 2020 года отменить монополию на внешний интернет-канал.

В августе 2019 года на встрече с чиновниками предприниматели назвали монополию на внешний канал интернета одной из проблем для развития стартапов в Узбекистане. Аналитики Всемирного банка отмечали, что монополия в этой сфере не позволяет повысить скорость доступа и снизить цены, что сдерживает усилия по созданию цифровой экономики.

Услуга предоставления доступа в интернет (на оптовом уровне) пока остаётся за «Узбектелекомом».