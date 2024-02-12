Прокурор попросил суд приговорить экс-главу Агентства по развитию фармотрасли к 18 годам лишения свободы по делу о сиропе «Док-1 Макс», а бывшего директора Quramax — к 20 годам колонии. Гособвинитель также попросил взыскать с подсудимых по 100 млн сумов семьям погибших детей.

На текущей неделе в Узбекистане будет сухо и очень тепло, дневная температура будет достигать +19…+24 градусов. В пятницу в страну начнётся вторжение холодной и влажной воздушной массы арктического происхождения. Ночью похолодает до 0…-5, днём — до -3 градусов.

К решению проблемы посещаемости школ подключилась Нацгвардия. В интернете появились записи, на которых сотрудники предупреждают учеников и учителей об ответственности, что вызвало вопросы у общественности. «Газета.uz» собрала мнения и комментарии Минобразования и Нацгвардии.

Уголовное дело против бывшего начальника Управления транспорта Ташкента и главы «Тошшахартрансхизмат» Анвара Джураева ведёт СГБ. По данным ведомства, он подозревается в сговоре с главным инженером компании, руководителями филиалов двух автобусных парков в целях хищения запчастей и топлива.

Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил портал открытых данных Open Data. Пользователи сайта могут узнать, сколько разводов было в городе с 2018 года, сколько автомобилей въезжает в Ташкент ежемесячно и в каком районе сосредоточены лучшие школы.

Бытовые датчики качества воздуха получили широкую популярность в Узбекистане. Однако наиболее точные и детальные данные в разрезе квадратных километров могут дать только профессиональные станции мониторинга, соответствующие международным метрологическим стандартам, отметили в Узгидромете.

К Ташкентскому экономическому университету присоединяются Финансовый институт и Фискальный институт. Все студенты, обучающиеся в двух последних вузах, продолжат учёбу в объединённом университете. При новом вузе появится набсовет, Центр трансформации и Фонд развития университета.

В прошлом году в Узбекистане по новым статьям о семейно-бытовом насилии привлечён к административной и уголовной ответственности 9131 человек. Наказания за эти действия вступили в силу с апреля 2023 года.

Межрегиональный хоспис на 50 мест должен открыться в 2026 году в Карши. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана.

Представительница сборной Узбекистана по фехтованию Зайнаб Дайибекова впервые в истории завоевала бронзовую медаль на Кубке мира среди взрослых в Перу.

На чемпионате Азии по тяжёлой атлетике, который прошёл в Ташкенте, тяжелоатлеты из Узбекистана завоевали 25 медалей — 8 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых. Сборная Узбекистана была признана лучшей по итогам классификации набранных очков, мужская сборная — по количеству очков.

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