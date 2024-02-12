Как в Узбекистане проводятся замеры качества атмосферного воздуха и какое оборудование для этого используется? Насколько достоверны бытовые датчики, которые набирают популярность в последнее время? «Газета.uz» попросила рассказать об этом Агентство гидрометеорологической службы (Узгидромет) при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.
Узгидромет проводит мониторинг загрязнения воздуха на 66 стационарных постах и 8 автоматических станциях мониторинга. Замеры, по данным специалистов, основаны на точных, эталонных методах измерения. Пункты наблюдения расположены в городах Узбекистана с учётом численности населения, площади и рельефа местности.
В связи с урбанизацией городов, развитием промышленности и сети магистралей с интенсивным транспортным движением ведётся работа по расширению и автоматизации сети мониторинга атмосферного воздуха.
В ближайшее время Узгидромет планирует установить ещё 8 автоматических станций мониторинга. Все автоматические станции (одна из них изображена на фото) приобретены на грантовые средства Международного общественного фонда Zamin. Каждая из них стоит сотни тысяч долларов.
Автоматические станции оснащены газоанализаторами производства компании Horiba (Япония, Германия), являющейся мировым лидером в производстве аналитического и измерительного оборудования и внесёнными в реестр средств измерения Узбекистана.
«Автоматические станции мониторинга, оснащённые газоанализаторами, являются эталонными, так как их методы определения (флуоресцентный, хемилюминесценция, оптико-абсорбционный) загрязняющих веществ признаны соответствующими международным стандартам (ISO, EN, TUV) для измерения качества атмосферного воздуха по сравнению с другими методами и отображают ситуацию загрязнения воздуха на нескольких квадратных километрах», — подчеркнули в Узгидромете.
Газоанализаторы на станциях мониторинга определяют в атмосферном воздухе содержание основных загрязняющих веществ: оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, пыль и мелкодисперсные частицы РМ10/РМ2,5, а также метеорологические параметры: температура воздуха, влажность, давление.
Автоматические станции мониторинга, оснащённые высокоточными и чувствительными газоанализаторами, определяют как высокие, так и низкие концентрации загрязняющих веществ. Данные мониторинга используются при разработке стандартов качества атмосферного воздуха (национального норматива по содержанию мелкодисперсных частиц РМ2,5), программ и мероприятий по улучшению качества воздуха и снижения риска воздействия на здоровье населения.
В Узгидромете отметили, что недорогие бытовые датчики мониторинга, которые используют компании и организации, а также обычные жители в разных странах и регионах, отображают загрязнение воздуха в местах установки.
«Как показывают результаты научных исследований и передовой опыт, информация с недорогих сенсорных датчиков (от 300 до 500 долларов) гиперлокальна», — сообщили а агентстве.
Недавно «Газета.uz» также установила датчик качества воздуха IQAir на крыше офиса редакции. Как и другие подобные мониторы в Ташкенте, он действительно показывает ситуацию с качеством воздуха вокруг здания. Именно поэтому каждый датчик, входящий в общую сеть, иногда называют в соответствии с местным топонимом, чтобы определять качество воздуха в отдельной локации.
Всемирная метеорологическая организация признаёт, что бытовые датчики пока не могут заменить эталонные станции мониторинга, так как на чувствительность их сенсоров влияет много внешних факторов, и их методы измерения не могут быть подкреплены соответствующими калибровочными данными. К примеру, в Финляндии калибровка недорогих датчиков осуществляется с помощью эталонной станции производства Horiba.
Для получения информации об очагах загрязнения необходима плотная сеть датчиков, фиксирующих источник загрязнения, подчеркнули в Узгидромете. Недорогие бытовые датчики не являются достаточно надёжными и не обеспечивают необходимой точности определения концентрации загрязняющих веществ, так как могут завышать или занижать концентрацию определяемого вещества за счёт эффекта насыщения, когда не в состоянии количественно определить высокую концентрацию.
Кроме того, датчики необходимо располагать недалеко от станции эталонного измерения (автоматической станции мониторинга), которая выдаёт достоверную информацию об уровне загрязнения и может быть использована в правовых дебатах о загрязнении атмосферного воздуха, отметили в агентстве.
Бытовые датчики, как уже отмечалось выше, достаточно привлекательны невысокой ценой. Однако эксплуатация их обычно требует дополнительных затрат на калибровку и поверку на соответствие показателей с эталонными приборами. Срок службы сенсоров в датчиках ограничен — не более двух лет.
Такие датчики всё чаще применяются в платформах «умных городов» и для личного пользования, а сеть датчиков выполняет роль «общественного мониторинга», чтобы узнать качество воздуха вокруг места проживания.
Узгидромет несколько лет назад запустил онлайн-платформу для информирования населения о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени. Сейчас платформа дорабатывается — она, в частности, будет дополнена мобильным приложением.
Государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха должна быть оснащена надёжным профессиональным оборудованием, соответствующим метрологическим стандартам и международным методикам измерений в соотвествии с законом «О метрологии», заключили в Узгидромете.
Ранее «Газета.uz» публиковала интервью с министром экологии Азизом Абдухакимовым о загрязнении воздуха в Ташкенте и Узбекистане.
В конце января об экологических проблемах в Узбекистане, в частности, качестве воздуха, в одном из выступлений говорил президент Шавкат Мирзиёев. Он поручил ввести экологический рейтинг регионов, установить пылегазоочистное оборудование на предприятиях и цементных заводах и создать «зелёный пояс» вокруг столицы.