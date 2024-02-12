Как в Узбекистане проводятся замеры качества атмосферного воздуха и какое оборудование для этого используется? Насколько достоверны бытовые датчики, которые набирают популярность в последнее время? «Газета.uz» попросила рассказать об этом Агентство гидрометеорологической службы (Узгидромет) при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата.

Узгидромет проводит мониторинг загрязнения воздуха на 66 стационарных постах и 8 автоматических станциях мониторинга. Замеры, по данным специалистов, основаны на точных, эталонных методах измерения. Пункты наблюдения расположены в городах Узбекистана с учётом численности населения, площади и рельефа местности.

В связи с урбанизацией городов, развитием промышленности и сети магистралей с интенсивным транспортным движением ведётся работа по расширению и автоматизации сети мониторинга атмосферного воздуха.

В ближайшее время Узгидромет планирует установить ещё 8 автоматических станций мониторинга. Все автоматические станции (одна из них изображена на фото) приобретены на грантовые средства Международного общественного фонда Zamin. Каждая из них стоит сотни тысяч долларов.

Фото: Узгидромет.



Автоматические станции оснащены газоанализаторами производства компании Horiba (Япония, Германия), являющейся мировым лидером в производстве аналитического и измерительного оборудования и внесёнными в реестр средств измерения Узбекистана.

«Автоматические станции мониторинга, оснащённые газоанализаторами, являются эталонными, так как их методы определения (флуоресцентный, хемилюминесценция, оптико-абсорбционный) загрязняющих веществ признаны соответствующими международным стандартам (ISO, EN, TUV) для измерения качества атмосферного воздуха по сравнению с другими методами и отображают ситуацию загрязнения воздуха на нескольких квадратных километрах», — подчеркнули в Узгидромете.

Газоанализаторы на станциях мониторинга определяют в атмосферном воздухе содержание основных загрязняющих веществ: оксид и диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, аммиак, пыль и мелкодисперсные частицы РМ10/РМ2,5, а также метеорологические параметры: температура воздуха, влажность, давление.

Автоматические станции мониторинга, оснащённые высокоточными и чувствительными газоанализаторами, определяют как высокие, так и низкие концентрации загрязняющих веществ. Данные мониторинга используются при разработке стандартов качества атмосферного воздуха (национального норматива по содержанию мелкодисперсных частиц РМ2,5), программ и мероприятий по улучшению качества воздуха и снижения риска воздействия на здоровье населения.

Фото: Узгидромет.



В Узгидромете отметили, что недорогие бытовые датчики мониторинга, которые используют компании и организации, а также обычные жители в разных странах и регионах, отображают загрязнение воздуха в местах установки.

«Как показывают результаты научных исследований и передовой опыт, информация с недорогих сенсорных датчиков (от 300 до 500 долларов) гиперлокальна», — сообщили а агентстве.

Недавно «Газета.uz» также установила датчик качества воздуха IQAir на крыше офиса редакции. Как и другие подобные мониторы в Ташкенте, он действительно показывает ситуацию с качеством воздуха вокруг здания. Именно поэтому каждый датчик, входящий в общую сеть, иногда называют в соответствии с местным топонимом, чтобы определять качество воздуха в отдельной локации.

Всемирная метеорологическая организация признаёт, что бытовые датчики пока не могут заменить эталонные станции мониторинга, так как на чувствительность их сенсоров влияет много внешних факторов, и их методы измерения не могут быть подкреплены соответствующими калибровочными данными. К примеру, в Финляндии калибровка недорогих датчиков осуществляется с помощью эталонной станции производства Horiba.

Для получения информации об очагах загрязнения необходима плотная сеть датчиков, фиксирующих источник загрязнения, подчеркнули в Узгидромете. Недорогие бытовые датчики не являются достаточно надёжными и не обеспечивают необходимой точности определения концентрации загрязняющих веществ, так как могут завышать или занижать концентрацию определяемого вещества за счёт эффекта насыщения, когда не в состоянии количественно определить высокую концентрацию.

Кроме того, датчики необходимо располагать недалеко от станции эталонного измерения (автоматической станции мониторинга), которая выдаёт достоверную информацию об уровне загрязнения и может быть использована в правовых дебатах о загрязнении атмосферного воздуха, отметили в агентстве.

Бытовые датчики, как уже отмечалось выше, достаточно привлекательны невысокой ценой. Однако эксплуатация их обычно требует дополнительных затрат на калибровку и поверку на соответствие показателей с эталонными приборами. Срок службы сенсоров в датчиках ограничен — не более двух лет.

Такие датчики всё чаще применяются в платформах «умных городов» и для личного пользования, а сеть датчиков выполняет роль «общественного мониторинга», чтобы узнать качество воздуха вокруг места проживания.

Узгидромет несколько лет назад запустил онлайн-платформу для информирования населения о качестве атмосферного воздуха в режиме реального времени. Сейчас платформа дорабатывается — она, в частности, будет дополнена мобильным приложением.

Государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха должна быть оснащена надёжным профессиональным оборудованием, соответствующим метрологическим стандартам и международным методикам измерений в соотвествии с законом «О метрологии», заключили в Узгидромете.

Ранее «Газета.uz» публиковала интервью с министром экологии Азизом Абдухакимовым о загрязнении воздуха в Ташкенте и Узбекистане.

В конце января об экологических проблемах в Узбекистане, в частности, качестве воздуха, в одном из выступлений говорил президент Шавкат Мирзиёев. Он поручил ввести экологический рейтинг регионов, установить пылегазоочистное оборудование на предприятиях и цементных заводах и создать «зелёный пояс» вокруг столицы.