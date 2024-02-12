Служба государственной безопасности Узбекистана опубликовала детали уголовного дела в отношении бывшего начальника Управления транспорта Ташкента и главы компании «Тошшахартрансхизмат» (ТШТХ) Анвара Джураева.

По данным СГБ, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых ведомством в сфере транспорта, в системе «Тошшахартрансхизмат» выявлен ряд случаев нарушений законодательства.

«Председатель правления АО „Тошшахартрансхизмат“ Д. А., главный инженер А. А. и руководители филиалов 1-го и 8-го автобусных парков Т. Д. и И. Б. вступили в сговор и нанесли огромный экономический ущерб интересам государства, расхитив запасные части и топливную продукцию в автобусных парках», — говорится в сообщении.

Следственное управление СГБ возбудило уголовное дело по статьям 167 (хищение путём присвоения или растраты) и 209 (должностной подлог) в отношении указанных лиц. Решением суда они заключены под стражу.

Анвар Джураев был назначен председателем правления «Тошшахартрансхизмат», а также заместителем хокима Ташкента в 2017 году. До этого он руководил автобусными парками №3 и №2. В 2018 году его назначили начальником Управления транспорта столицы, а с 2019 годах дополнительно вновь возложили обязанности по руководству ТШТХ.