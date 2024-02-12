В 2023 году в Узбекистане по новым статьям о семейно-бытовом насилии суды привлекли к ответственности 9131 человека. Об этом сообщил пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов.

По статье 59−2 (Семейное (бытовое) насилие) Кодекса об административной ответственности привлечены к ответственности 8928 лиц, из которых 5229 получили штраф, 3699 — административный арест.

По статье 126−1 (Семейное (бытовое) насилие, совершенное повторно или с отягчающими обстоятельствами) Уголовного кодекса были осуждены 203 человека, из них 59 приговорены к лишению свободы, 144 получили наказания, не связанные с лишением свободы.

Напомним, президент Узбекистана 11 апреля подписал поправки в законодательство о защите прав и свобод женщин и детей, которые в том числе криминализировали домашнее насилие, а также ввели санкции за сексуальные домогательства.

«Газета.uz» подробно писала об этих поправках, над которыми в течение года работала группа из представителей министерств, негосударственных и международных организаций, а также гражданских активистов, в том числе проекта Nemolchi.uz.

Статья 59−2 КоАО максимально влечёт наложение штрафа до 20 базовых расчётных величин или административный арест до 15 суток, а статья 126−1 УК — до 12 лет лишения свободы. статья 126−1 — до 12 лет лишения свободы.

Ранее в Верховном суде сообщили, что в 2023 году виновными в сексуальном домогательстве были признаны 666 человек. Кроме того, 48 человек были осуждены за распространение интимной информации.