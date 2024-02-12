Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 7 февраля подписал постановление о «коренном совершенствовании» системы подготовки кадров для сфер экономики.

Как отмечалось ранее, к Ташкентскому государственному экономическому университету присоединяются Ташкентский финансовый институт и Фискальный институт при Налоговом комитете. Новый вуз возглавил доктор экономических наук, профессор, ректор Ташкентского финансового института Тулкин Закирович Тешабаев.

Документом основными задачами и направлениями нового университета определены:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров с высшим образованием с учётом новейших мировых тенденций в сферах экономики, финансов и налогов, финансовых технологий, передового зарубежного опыта и требований реального сектора экономики;

внедрение международных образовательных стандартов в учебный процесс, создание передовых инновационных разработок для отраслей экономики путём обеспечения гармонизации образования и исследований, формирование у студентов навыков системного анализа, креативного мышления и практической деятельности;

эффективное налаживание экосистемы «образование — наука — инновация — цифровизация» путём создания современных учебно-научных лабораторий и симуляционных центров и трансфера научно-инновационных исследований, направленных на развитие сферы;

реализация научных проектов по актуальным направлениям развития сфер экономики, финансов и налогов, разработку научных и практических предложений по внедрению их результатов;

повышение авторитета университета в мировом образовательном и научном пространстве, развитие академического и научного сотрудничества с ведущими зарубежными университетами, системное налаживание зарубежных научно-практических стажировок профессоров-преподавателей.

Все студенты, обучающиеся в Ташкентском финансовом институте и Фискальном институте, продолжат учёбу в объединённом вузе и начиная с нынешнего 2023/2024 учебного года студентам выпускного курса будет выдаваться диплом нового вуза.

Начиная с 2024/2025 учебного года в университете образовательный процесс будет вестись на государственном, английском и других иностранных языках. Для одарённых студентов, принятых на направления бакалавриата и специальности магистратуры, будут организованы отдельные группы с обучением на иностранных языках.

Программы образования будут поэтапно разрабатываться на основе программ зарубежных вузов, входящих в топ-300 рейтинга международно признанных организаций.

К образовательному процессу будут привлечены ведущие профессора-преподаватели и специалисты, имеющие не менее 5 лет практического опыта в соответствующих сферах, работающих в экономической, финансовой и налоговой системах.

Кроме того, планируется наладить систему повышения квалификации работников сфер экономики, финансов и налогов.

Приём студентов на учёбу в вузе начнётся с 2024/2025 учебного года. При этом приём на учёбу по государственному гранту будет определяться в пределах параметров госзаказа по приёму на учёбу в государственные вузы.

Университет будет находиться в ведомственном подчинении Министерства высшего образования, науки и инноваций, а Министерство экономики и финансов, Налоговый комитет в качестве заказчика кадров будут оказывать содействие эффективной организации деятельности вуза, разработке квалификационных требований, укреплению материально-технической базы, созданию условий студентам на практических базах.

Документом создаётся наблюдательный совет Ташкентского государственного экономического университета, который возглавит вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров.





Набсовету до 1 апреля 2024 года поручено принять меры по привлечению на должности управленческих кадров университета специалистов с опытом работы в ведущих зарубежных вузах.

До начала 2024/2025 учебного года намечено привлечь опытную проектную организацию, разработать мастер-план по строительству современного кампуса на базе имеющихся территорий, зданий и сооружений университета и предусмотреть:

строительство на территории университета по адресу: Ташкент, Чиланзарский район, улица Алмазар, дом 183, мультифункционального многоэтажного здания, состоящего из учебных аудиторий, коворкинг-центров, IT-лаборатории, бизнес-инкубатора и конференц-зала, соответствующих международным стандартам;

подключение кампуса университета и находящихся в нем зданий и сооружений к единой сети с высокоскоростным интернетом, внедрение современных информационных технологий в учебный и научно-исследовательский процессы;

строительство новых мест проживания студентов, современных спортзалов, столовых и других зданий и сооружений на месте морально и физических устаревших корпусов с целью создания дополнительных удобств для студентов.

В вузе также создаётся Фонд развития университета, средства которого формируются за счёт благотворительных пожертвований. Оставшаяся после расходов на содержание и текущие затраты часть средств от платно-контрактных поступлений направляется в этот фонд, а также расходуется на улучшение образовательного процесса и развитие материально-технической базы по решению набсовета.

При университете также организуется Центр трансформации с привлечением зарубежных экспертов, который будет нести ответственность за включение вуза до 2030 года в топ-1000 рейтинга высших образовательных учреждений международно признанных организаций, а также разработку стратегии по обеспечению проведения международной аккредитации образовательных программ университета, оптимизацию направлений образования бакалавриата в соответствии с зарубежным опытом, организацию стажировки не менее 200 ведущих профессоров-преподавателей в зарубежных высших образовательных и научно-исследовательских организациях в 2024—2025 годах и другое.

Вуз будет финансироваться за счёт средств госбюджета, средств, поступающих от обучения на платно-контрактной основе, поступлений от хозяйственной деятельности и оказания услуг на договорной основе, благотворительных пожертвований и грантов.

Постановлением на баланс ТГЭУ безвозмездно передаётся 13 объектов, включая объекты Ташкентского финансового института и Фискального института.

Кроме того, президент утвердил «дорожную карту» по эффективному налаживанию системы подготовки кадров, повышению научного потенциала и укреплению материально-технической базы Ташкентского государственного экономического университета в 2024 — 2027 годах.

В их числе — запуск электронной платформы, направленной на изучение мнения студентов об учебных занятиях, развитие системы взаимных посещений, организация обучения студентов на филиалах кафедр по формуле самостоятельного образования «5+1», создание современной цифровой типографии, привлечение в каждом семестре к учебному и научному процессу не менее 15 профессоров-преподавателей из вузов, входящих в топ-1000 рейтинга международных агентств и другое.