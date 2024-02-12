До четверга по всей территории Узбекистана сохранится сухая и очень тёплая для середины февраля погода, сообщил Узгидромет.

Температура 12−13 февраля ночью будет в пределах +3…+8 градусов Цельсия, днём — +12…+17. 14−15 февраля будет ещё теплее — ночью — +5…+10 градусов, днём — до +19…+24.

Такой температурный фон превышает нормальные для середины февраля значения на 10−12 градусов, отметили в Узгидромете.

Сухая погода сохранится по большей части территории Узбекистана и в пятницу, 16 февраля. Температура воздуха понизится, но очень незначительно, днём — до +15…+20 градусов. В этот день на северо-западные районы начнётся вторжение холодной и влажной воздушной массы арктического происхождения.

По Каракалпакстану и Хорезмской области местами возможны осадки в виде дождя и снега. Температура ночью понизится до 0…-5 градусов, днём — −3…+2 градуса.

Ветер ожидается восточный 7−12 м/с, 15−16 февраля — местами с усилением до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 23−28 м/с.

В Ташкенте 12−16 февраля будет без осадков. Ветер восточный 3−8 м/с. Температура 12−13 февраля ночью будет в пределах +3…+8 градусов, днём — +12…+17 градусов. 14−15 февраля ночью потеплеет до +5…+10 градусов, днём — до +19…+22.