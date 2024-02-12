Департамент цифрового развития при хокимияте Ташкента запустил сервис открытых данных Open Data. Это централизованная платформа, которая содержит в себе большой объём данных (Big Data) по столице. Их источниками являются государственные организации и службы, городские сервисы и так называемые интернет вещей — это множество физических объектов, подключённых к интернету и обменивающихся данными (смартфоны, умные лампочки, счётчики в домах, датчики качества воздуха и т. д. ). Сайт opendata.tashkent.uz работает в тестовом режиме. Доступ к информации открытый.

«Идея проекта пришла в тот момент, когда мы осознали, что у нас на руках есть большой объём сырых данных. В теории жители могут использовать их для собственных исследований или развития бизнеса, но, как правило, получить эти данные сложно, долго и муторно. Мы решили, что стоит создать открытую базу данных о нашем городе и его жителях, которая может быть полезна малому и среднему бизнесу, стартапам и общественным исследователям Ташкента» — рассказывает заместитель директора по внедрению больших данных Департамента цифрового развития Гайрат Бурхонов.

Все данные рассортированы по 18 категориям. Среди них «Финансы», «Образование», «Здравоохранение», «Коммунальные услуги», «Транспорт», «Экология», «Социальный сектор». Есть блок с 3D-моделями известных архитектурных сооружений города: Государственного музея искусств, гостиницы «Чорсу», театра Мукими и других. Все данные, в том числе 3D-модели можно скачать.

3D-модель одного из многоквартирных домов по адресу Шота Руставели, 33, 35, 37.

Из блока, который аккумулирует данные о городском транспорте, можно узнать о количестве ДТП на дорогах Ташкента в разрезе районов или количестве автобусных остановок в городе.

В категории «Образование» содержится информация о количестве детских садов, общеобразовательных школ в столице в разрезе районов. Здесь же опубликован рейтинг школ, который Департамент цифрового развития составил на основе анализа результатов опросов 76 тысяч учащихся 9−11 классов и 11 тысяч учителей 5−11 классов.

Респондентам предложили оценить условия, созданные для учёбы и работы, качество учебной программы, взаимоотношения родителей и учителей и другие аспекты. Исследование прошло в мае-июне 2023 года и охватило 318 общеобразовательных учебных заведений. Лидером в школьном рейтинге, по результатам опроса, стал Учтепинский район, а наихудшие показатели у Яшнабадского. «Газета.uz» готовит подробный обзор этого исследования.

«Мы развиваем портал уже на протяжении почти полугода — сначала копим сырые данные, затем структурируем их, чтобы отобразить на сайте. Нам очень важна оптимизация, поэтому сегодня наши сервера выдержат одновременный наплыв нескольких тысяч пользователей. Отдельно продумывали интерфейс, чтобы добраться до нужных данных можно было за несколько кликов», — говорит Гайрат Бурхонов.

Если на сайте нет нужных пользователю данных, то их можно запросить, заполнив форму обратной связи.

Разработчики платформы обещают, что к началу 2024 года число наборов данных достигнет 80. Сейчас их 74.