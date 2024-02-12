В Карши в 2026 году должен открыться межрегиональный хоспис на 50 койко-мест для оказания паллиативной помощи больным, страдающим тяжёлыми гематологическими, онкологическими и клиническими иммунологическими заболеваниями. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана от 9 февраля.

Хоспис должен быть создан в рамках имеющихся мощностей организаций системы здравоохранения Кашкадарьинской области. Его строительство и содержание будут финансироваться за счёт средств местного бюджета области, а необходимое медицинское оборудование будет приобретено за счёт средств Государственного целевого фонда развития медицины при Министерстве здравоохранения.

Организация деятельности и содержание хосписа будут осуществляться в порядке, установленном для межрегиональных хосписов в Самаркандской, Хорезмской и Ферганской областях, а также в городе Ташкенте, говорится в документе.

Создание в Узбекистане современной системы реабилитационной и паллиативной помощи, а также хосписов с целью улучшение качества жизни больных с онкологическими заболеваниями было предусмотрено постановлением президента от весны 2017 года.

О проблемах онкологической службы в стране, а также затягивании открытия хосписа в Ташкенте, подробно писала «Газета.uz».

В 2022 году в Ташкентской области был открыт первый в стране детский хоспис Taskin.