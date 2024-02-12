С 3 по 10 февраля в Ташкенте состоялся чемпионат Азии по тяжёлой атлетике. Сборная Узбекистана завоевала 25 медалей — 8 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.
Представители мужской сборной удостоились 7 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовой медалей. Девушки завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.
Акбар Джураев (-102 кг) стал абсолютным чемпионом Азии, он поднял в рывке 180 кг и в толчке 220 кг, набрав в сумме 440 кг, и выиграл три золотые награды. «Никому из соперников нашего атлета не удалось побить эти результаты», — подчеркнули в НОК.
Сборная Узбекистана признана лучшей по итогам классификации набранных очков, а мужская сборная — по количеству очков. Женская сборная Узбекистана стала второй по количеству набранных очков и третьей — по количеству медалей.
Классификация набранных очков:
- Узбекистан;
- Южная Корея;
- Китайский Тайбэй.
Мужские сборные по количеству очков:
- Узбекистан;
- Южная Корея;
- Китайский Тайбэй.
Женские сборные по количеству очков:
- Южная Корея;
- Узбекистан;
- Китайский Тайбэй.
По количеству общих завоёванных медалей:
- КНДР — 32 золотых, 1 серебряная;
- Южная Корея — 12 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых;
- Узбекистан — 8 золотых, 12 серебряных, 5 бронзовых.
Мужские сборные по количеству завоёванных медалей:
- КНДР — 11 золотых, 1 серебряная;
- Узбекистан — 7 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая;
- Южная Корея — 4 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые.
Женские сборные по количеству медалей:
- КНДР — 21 золотая;
- Южная Корея — 8 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых;
- Узбекистан — 1 золотая, 5 серебряных, 4 бронзовых.
В рамках чемпионата было установлено 9 рекордов Азии и 8 мировых рекордов.
Лучшим спортсменом среди мужчин признан Эрвин Рахмат из Индонезии, лучшей спортсменкой стала Сонг Гум Ри из КНДР.
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