С 3 по 10 февраля в Ташкенте состоялся чемпионат Азии по тяжёлой атлетике. Сборная Узбекистана завоевала 25 медалей — 8 золотых, 12 серебряных и 5 бронзовых, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Представители мужской сборной удостоились 7 золотых, 7 серебряных и 1 бронзовой медалей. Девушки завоевали 1 золотую, 5 серебряных и 4 бронзовых медали.

Акбар Джураев (-102 кг) стал абсолютным чемпионом Азии, он поднял в рывке 180 кг и в толчке 220 кг, набрав в сумме 440 кг, и выиграл три золотые награды. «Никому из соперников нашего атлета не удалось побить эти результаты», — подчеркнули в НОК.

Сборная Узбекистана признана лучшей по итогам классификации набранных очков, а мужская сборная — по количеству очков. Женская сборная Узбекистана стала второй по количеству набранных очков и третьей — по количеству медалей.

Классификация набранных очков:

Узбекистан; Южная Корея; Китайский Тайбэй.

Мужские сборные по количеству очков:

Узбекистан; Южная Корея; Китайский Тайбэй.

Женские сборные по количеству очков:

Южная Корея; Узбекистан; Китайский Тайбэй.

По количеству общих завоёванных медалей:

КНДР — 32 золотых, 1 серебряная; Южная Корея — 12 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых; Узбекистан — 8 золотых, 12 серебряных, 5 бронзовых.

Мужские сборные по количеству завоёванных медалей:

КНДР — 11 золотых, 1 серебряная; Узбекистан — 7 золотых, 7 серебряных, 1 бронзовая; Южная Корея — 4 золотых, 1 серебряная, 2 бронзовые.

Женские сборные по количеству медалей:

КНДР — 21 золотая; Южная Корея — 8 золотых, 4 серебряных, 8 бронзовых; Узбекистан — 1 золотая, 5 серебряных, 4 бронзовых.

В рамках чемпионата было установлено 9 рекордов Азии и 8 мировых рекордов.

Лучшим спортсменом среди мужчин признан Эрвин Рахмат из Индонезии, лучшей спортсменкой стала Сонг Гум Ри из КНДР.

Фото

Акбар Джураев — 3 золота, абсолютный чемпион Азии.



Нигора Сувонова — 1 золото и 2 серебра.

Нигора Абдуллаева — три бронзы.



Руслан Нурудинов — 2 золота и 1 серебро.



Ригина Адашбаева — 3 бронзы.



Рустам Джангабаев — 1 бронза.



Сарварбек Зафаржонов — 1 золото и 1 серебро.



Суннатилла Усаров — 3 серебра.



Турсуной Джабборова — 1 бронза.

