Впервые в истории фехтовальщица из Узбекистана завоевала медаль на Кубке мира среди взрослых в Перу, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Представительница сборной Узбекистана по фехтованию (сабля) Зайнаб Дайибекова успешно прошла отборочный этап и уверенно выступила в плей-офф. Во время состязаний Дайибекова одолела представительниц Болгарии, Италии, Индии и Японии.

В полуфинале она уступила уроженке Венгрии Шугар Баттаи, которая является двукратной чемпионской мира, и завершила турнир с бронзовой наградой.