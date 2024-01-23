Вокруг Ташкента вместо «зелёного» кольца фактически образовалось «серое» кольцо из теплиц, которые работают на угле и загрязняют воздух, заявили «Газете.uz» в Минэкологии. Министерство перечислило и другие основные причины загрязнения атмосферы.

В Минэкологии рассказали «Газете.uz» о проекте безотлагательных мер по улучшению качества воздуха в Ташкенте. В их числе — массовая установка датчиков, запрет Аи-80, угля и мазута на ТЭЦ, установка пылегазоочистных устройств в теплицах и на предприятиях, мораторий на строительство и многое другое.

Здания издательства «Шарк» исключены из Национального реестра объектов материального культурного наследия из-за необходимости приватизации. После завершения процесса зданиям, которые сохранили культурную ценность, вернут статус охраняемых. Среди них — высотка с курантами (УзА) архитектора Блезэ.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Китай. Завтра, 24 января, он проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Число сделок купли-продажи недвижимости в Узбекистане в 2023 году выросло на 4,4%. Высокому спросу, по данным Центробанка, способствует востребованность ипотеки. Новостройки выросли в цене на 26,9%, жилье на вторичном рынке — на 23%. Цены за аренду жилья стабилизировались, снизившись на 1%.

Сенатор Фарход Бокиев направил запрос главе Минтранса по недостаткам общественного транспорта: техническое состояние автобусов, их доступность для маломобильных людей, движение не по графику, поведение и манера езды водителей, а также простой автобусов в пробках.

По итогам 2023 года в Узбекистане добыча газа сократилась почти на 5 млрд кубометров. Упал и выпуск нефти и газового конденсата. При этом добыча угля выросла на 15,5% — до 6,2 млн тонн. Увеличилось также производство электроэнергии, бензина и дизеля.

Ситуация на рынке труда в Узбекистане, по оценке Центробанка, остаётся устойчивой: уровень безработицы снизился до 8,1%, на этот год ЦБ прогнозирует дальнейшее снижение до 7,5−8%. В трудовой миграции наблюдается географическая диверсификация, доля переводов из России сократилась с 87% до 78%.

USAID доставило в Узбекистан 131 тонну продовольственной помощи на сумму около 425 тысяч долларов. Её распределят среди свыше 120 медучреждений, оказывающих помощь пациентам с туберкулёзом и психиатрическими заболеваниями, а также домов-интернатов для пожилых и детей с инвалидностью.

Футболисты Узбекистана сыграли вничью с Австралией и вышли в 1/8 финала Кубка Азии (видео, фото, статистика).

Клип «Home» ташкентской певицы Лайло Рихсиева (Laylo) об экологических проблемах в Узбекистане быстро набрал популярность в интернете. «Газета.uz» поговорила с ней о том, как создавалась песня, о чём говорят кадры в клипе и как она связана с композитором Юнусом Раджаби.

В ночь на 23 января на границе Кыргызстана и Китая произошло сильное землетрясение. Его ощутили и в Казахстане — сила подземных толчков в Алматы составила 5 баллов. Жители города в панике выбегали на улицу, на дорогах образовались пробки. Как алматинцы пережили ночь — в материале «Газеты.uz».

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