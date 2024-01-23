Сборная Узбекистана по футболу вырвала ничью в матче с Австралией в третьем матче группового этапа Кубка Азии. Встреча, прошедшая 23 января в Катаре, завершилась со счётом 1:1.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 45+1' минуте австралийцы заработали пенальти, который эксперты назвали спорным. Поскольку мяч коснулся руки полузащитника Одилжона Хамробекова, когда он падал, опираясь земли опорной рукой. Несмотря на это, судья решил проверить эпизод через VAR и назначить пенальти, который реализовал Мартин Бойл.

На 79-й минуте вышедшие на замену Джалолиддин Машарипов и Азиз Тургунбоев соорудили гол и сравняли счёт. Машарипов навесил в штрафную, а Тургунбоев головой переправил мяч в ворота соперника. Он стал автором первого гола в ворота Австралии в пяти очных встречах.





Таким образом, подопечные главного тренера Сречко Катанеца прошли в 1/8 финала Кубка Азии, заняв второе место в группе «B» с 5 баллами. Национальная команда не потерпела поражение в групповом этапе, одержав победу над Индией и сыграв ничью с Сирией и Австралией.

Австралия заняла первое место в группе с 7 очками, а Сирия, победившая Индию в параллельном матче (1:0), — третье.

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На стадионе были замечены генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев и бывший хоким Ташкента, предприниматель Джахонгир Артыкходжаев, который также занимает пост председателя футбольного клуба «Пахтакор». Источник: BoburAkmalov/ Telegram.