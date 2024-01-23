Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев вместе с супругой прибыл с государственным визитом в Китайскую Народную Республику, сообщила пресс-служба главы государства.

В международном аэропорту «Шоуду» их встретили министр культуры и туризма КНР Сунь Ели и другие официальные лица.

В соответствии с программой визита завтра, 24 января в Пекине лидер Узбекистана проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ряд двусторонних встреч с официальными лицами и представителями деловых кругов Китая.