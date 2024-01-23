В ночь с 22 на 23 января жители Казахстана ощутили землетрясение, эпицентр которого находился на границе Кыргызстана и Китая. Его магнитуда составила 7.

Сильнее всех подземные толчки почувствовали жители Алматы — 5 баллов. В Шымкенте колебания были в 2 балла. Землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Казахстанские СМИ пишут, что в панике люди покидали свои дома и выбегали на улицу. На видео и фото в соцсетях можно увидеть, как некоторые горожане стоят на морозе без верхней одежды и босиком либо в домашних тапочках. Температура ночью в Алматы составляла до -5 градусов.

Tengrinews.kz отмечает, что многие алматинцы пытались выехать из города, в результате чего на дорогах образовались пробки, а на АЗС — очереди. Патрульным инспекторам пришлось вручную регулировать трафик.

«Я была уже в кровати, в пижаме, когда произошли первые мощные толчки. Моя мама стала молиться, я выбежала из своей комнаты, и мы встали под дверными косяками. Мы живём на 12-м этаже и никакие меры нас не спасли бы, но мы все же стояли под косяком возле холодильника, — рассказала „Газете.uz“ Гаухар Сабирова, 29-летняя жительница Алматы. — Когда толчки стихли, мама настояла на выходе на улицу. Я быстро оделась и вышла, мама взяла тёплую одежду в руки. На площадке начали собираться соседи и мы все вместе стали спускаться по лестнице пешком, лифт стоял».

К тому моменту, по словам Гаухар, на улице уже собралась толпа из жителей дома. «Пока спускались все, в принципе, вели себя спокойно, но на улице люди были явно испуганы: дети плакали, все звонили родственникам за городом, делились впечатлениями. Внезапно, что-то упало с высоты 10-го этажа на землю, возможно, просто ком снега или пакет с вещами, одна женщина возле меня начала кричать и в панике схватила своих детей», — рассказывает она.

Гаухар отмечает, что люди не возвращались в дом, опасаясь повторных толчков, кто-то — уехал. «На узкой улице возле комплекса образовались пробки, дороги в 2 часа ночи были забиты машинами. Школы были открыты, те, кто не мог выехать, собирался в спортзалы».

«А ещё люди не забывали про животных. Я тоже вернулась за своими кошками почти сразу, и полтора часа на улице мы уже стояли вчетвером», — добавляет Гаухар.

Ряд местных СМИ также пишет, что алматинцы не получили своевременных SMS-оповещений от МЧС. Не сработала и сирена, хотя городские власти в прошлом году потратили на систему раннего оповещения о сильных землетрясениях 1,1 млрд тенге.

«Я получила первое SMS от 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб в Казахстане — ред.) в 2:50 (первые толчки в Алматы зафиксировали в 00:09 — ред.). Пошла конспирация сразу в сети, что сильные толчки ожидаются в 3:00. Они распространялись так быстро, что все вокруг об этом говорили и никакой здравый смысл не работал. Я пыталась объяснить маме, она была испугана из-за этой мощной дезинформации в рассылках WhatsApp, Instagram и т. д. », — рассказывает Гаухар.

В сообщении горожан просили сохранять спокойствие и верить только официальным источникам. SMS, по словам Гаухар, было только на казахском. «Я считаю, что должны были делать его на трёх языках. Потому что количество иностранцев в Алматы очень высокое, например, много студентов из Индии, Монголии и Китая», — добавляет она.

Позже в Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы заявили, что электросирена запускается только при силе подземных толчков более 5,5 балла, поэтому включать её «не было необходимости», так как она бы «создала больший ажиотаж, чем нужно». Поздние SMS-сообщения в ведомстве объяснили тем, что операторы сотовых сетей не успевают обрабатывать информацию из-за высокой плотности населения.

Реакцию экстренных служб раскритиковал премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. «Люди без своевременной информации и чётких действий подверглись панике… Надо было своевременно включить системы оповещения, как можно раньше объявить населению и рассылать сообщения», — заявил он на заседании правительства 23 января.

Смаилов поручил местным властям откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных ЧС. «Полагаю, что учения во всех сейсмоопасных регионах надо проводить чаще. Население должно на практике знать алгоритм действий», — подчеркнул казахстанский премьер.

Радио «Азаттык» и Tengrinews.kz отмечают, что в городе работали не все эвакуационные пункты, «по крайней мере, в первый час после толчков». В некоторых людей не впускала охрана. В ДЧС эту информацию опровергают, заявляя, что уже в первые 30 минут после землетрясения население принимали в школах и детсадах. Всего, по данным ДЧС, в эти пункты приёма обратились свыше 11 тысяч жителей Алматы, включая 3500 детей.

Жители Алматы в одной из городских школ. Фото: Zakon.kz.

По данным Управления здравоохранения Алматы, на 17:00 23 января за медицинской помощью в результате землетрясения обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей.

Восемь человек, включая пять детей, были госпитализированы, остальные — направлены на амбулаторное лечение. Все травмы дети, попавшие в больницу, получили дома при падении, говорится в сообщении. Их состояние сейчас оценивается как средней тяжести.