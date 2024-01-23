Центральный банк Узбекистана опубликовал обзор рынка труда за 2023 год. В нем отмечается, что тренды и динамика показателей рынка труда для большинства центральных банков становятся ключевым фактором при принятии решений по основной ставке и прогнозировании инфляции.

Тенденции на рынке труда Узбекистана

Население Узбекистана по состоянию на начало 2024 года составляет 36,8 миллиона человек. Темпы роста численности населения в 2020—2023 годах ускорились до 2,1%, или в абсолютном выражении примерно на 700−800 тысяч человек ежегодно. Для сравнения: в 2010—2019 годы средние темпы роста составляли 1,7%, или 500−600 тысяч человек.

Вместе с тем значительная часть населения (57%) принадлежит к группе трудоспособного возраста. При этом начиная с 2010-х годов доля трудоспособного населения от общего населения постепенно снижалась, что обуславливалось ростом уровня рождаемости с 2000-ых годов по настоящее время. Это с одной стороны, указывает на рост демографической нагрузки в кратко- и среднесрочном периоде, а с другой стороны, в долгосрочной перспективе может привести к увеличению потребности в создании большего числа рабочих мест.

Доля трудоспособного населения (%) и уровень рождаемости (тысячи человек)





Численность экономически активного населения в Узбекистане на протяжении последнего десятилетия сохраняет положительную динамику. В 2022 году численность активного населения составила порядка 15 миллионов человек (41,7% от общего населения), что на 1 миллион больше, чем в 2016 году. Эта разница представляет собой

растущий резерв человеческого капитала.

Коэффициент демографической нагрузки (%)





На конец 2022 года 13,7 миллиона человек было трудоустроено, что на 3%, или 400 тысяч человек, больше относительно 2016 года. В 2022 году безработных, подавших заявку в органы труда, было в 2 раза меньше, чем в 2021 году.

Ситуация на рынке труда остаётся достаточно устойчивой. По результатам I полугодия 2023 года уровень безработицы снизился до 8,1%. Предложение рабочей силы (число запросов, связанных с поиском работы) в IV квартале сохраняется стабильным. Высокими по республике остаются значения поисков работы в столице, а также запросы на государственную службу через платформу вакантных должностей государственной гражданской службы (argos.uz).

Спрос на рабочую силу, оцениваемый Центральным банком как число вакансий, размещённых в интернете в декабре 2023 года, составил более 49 тысяч. Вакансии, в основном, представлены в сфере розничной торговли (5800), производства (5100), общественного питания (4300) и строительства (4000).

Занятость по последним доступным данным продолжает расти, хотя темпы роста несколько снизились по сравнению с прошлым годом. По итогам первого полугодия 2023 года число занятых составило 13,9 миллиона человек и увеличилось на 0,7% по сравнению с концом аналогичного периода прошлого года.

Средняя номинальная заработная плата в экономике по итогам III квартала 2023 года составила 4,4 млн сумов и увеличилась в годовом выражении на 18%. Темпы роста заработных плат в разрезе отраслей значительно отличаются. Существеннее всего оплата труда растёт в сфере информационных технологий (+44%), услуг по проживанию и питанию (+38%), транспортировки (+37%), торговли (32%) и финансов (+30%).

За период с 2018 по I полугодие 2023 года производительность в экономике росла. Высокими сохраняются темпы роста в секторе промышленности и транспортировки, умеренные — в сельском хозяйстве и в торговле. Вместе с тем в середине 2023 года наблюдалось некоторое снижение производительности в сфере строительства.

На фоне структурных изменений в экономике (снижения доли сельского хозяйства и роста сферы услуг), высокого спроса на квалифицированный труд в отдельных секторах, а также стимулирующей политики реальный рост заработных плат в последние периоды превышает темпы роста производительности, что повышает издержки производства и в дальнейшем может отражаться в повышении цен. Данная тенденция прослеживается в секторах строительства, торговли и транспортировки.

Внешняя трудовая миграция

Процессы трудовой миграции оказывают влияние на совокупные доходы населения, внутренний спрос и устойчивость платёжного баланса через канал денежных переводов, отметили в ЦБ. За 2018−2023 годы около 16% всех совокупных доходов населения приходились на денежные переводы трудовых мигрантов.

Большая часть дефицита торгового баланса также компенсируется притоком трансграничных денежных переводов, которые также являются одним из основных источников предложения на внутреннем валютном рынке.

Нынешний трудовые миграционные потоки, главным образом, сосредоточены в нескольких близлежащих странах, в частности, в России и Казахстане, на которые приходится основная часть притока денежных переводов. Вместе с тем наблюдается постепенная географическая диверсификация таких потоков.

Чистые потокимигрантов в отдельные страны (тысячи человек)





После атипичного притока денежных переводов в 2022 году (в 2,1 раза), их уровень в текущем году стабилизировался. Доля денежных переводов из России на фоне высокой волатильности обменного курса рубля к доллару, усиления инфляционных процессов и некоторого сокращения миграционных потоков сократилась до 78% в 2023 году с 87% в 2022 году (до уровней 2019 года).

По последним доступным данным Росстата по итогам I квартала 2023 года число выданных патентов и разрешений на работу для граждан Узбекистана в России снизилось на 12% и составило 1,2 миллиона единиц. Согласно данным МВД РФ в первом полугодии 2023 года число постановок на миграционный учёт граждан из Узбекистана также

сократилась с 2,9 миллиона до 1,7 миллиона, или на 43%.

Динамика денежных переводов из России и миграция в Россию





Объем денежных переводов из других стран увеличился на 14% в 2023 году после сдержанного роста в 2022-м (около 3%). Продолжение активной внешней трудовой миграционной политики, увеличение числа стран по сотрудничеству в направлении трудовой миграции в средне- и долгосрочной перспективе может привести к изменениям в структуре притоков денежных переводов, считают в ЦБ.

Ожидания

По итогам 2023 года безработица в условиях устойчивого роста экономики сформируется на уровне 8% (в 2022 году — 8,9%). В 2024 году ожидается сохранение тенденций к снижению числа безработных, а уровень безработицы прогнозируется около 7,5−8% на фоне создания новых рабочих мест, расширения деятельности самозанятых, внедрения новых финансовых инструментов.

Вместе с тем создание дополнительных условий для трудовых мигрантов, увеличение двусторонних соглашений в этом направлении, спрос на рабочую силу за рубежом, как ожидает ЦБ, послужат фактором сохранения динамики миграционных потоков и как следствие денежных переводов, которые по предварительным прогнозам по итогам 2024 года составят около 12−12,5 млрд долларов (или рост 10−12%).