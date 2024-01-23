Добыча газа в Узбекистане за 2023 год упала до 46,7 млрд кубометров, снизившись на 9,6%, или на 4,97 млрд кубометров, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из отчёта Агентства статистики о промышленном производстве, который изучила «Газета.uz».

Среднемесячный показатель производства газа составил 3,89 млрд кубометров, тогда как в 2022 году в среднем добывалось по 4,3 млрд кубометров газа в месяц.

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В декабре добыча выросла до 3,95 млрд кубометров — самый высокий показатель с апреля. Однако это на 9%, или на 395,1 млн кубометров, ниже, чем в декабре 2022 года (4,35 млрд).

Нехватка внутреннего производства пркрывалась за счёт импорта газа из Туркменистана и России, что превращает Узбекистан в нетто-импортёра газа.





Производство электроэнергии за год увеличилось на 4,3%, или на 3,19 млрд кВт·ч, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 73,7 млрд до 76,9 млрд кВт·ч. В декабре было выработано 7,27 млрд кВт·ч — максимум с мая. Для сравнения: в декабре 2022 году было произведено в 1,7 раза меньше энергии (4,3 млрд).

Напомним, что около 80−85% производимой электроэнергии в стране приходится на тепловые электростанции, которые работают на газе, но их доля сокращается с вводом новых мощностей фотоэлектрических станций.

Добыча угля превысила показатель предыдущего года на 15,5%, объём вырос до 6,19 миллиона тонн. При этом в декабре было произведено 456,7 тысячи тонн угля, что является минимумом с марта (307,1 тысячи), но меньше объёма за декабрь 2022 года (543 тысячи тонн). В июле-ноябре выпуск не падал ниже 600 тонн.





Добыча нефти упала с 787,8 тысячи до 770,1 тысячи тонн (-2,3%, или на 17,7 тысячи тонн). Производство сокращается пятый месяц подряд — с 64,7 тысячи тонн в июле до 60,8 тысячи в декабре, что является минимальным показателем за последние два года. Для сравнения: в декабре 2022 года добыча нефти составляла 66,6 тысячи тонн.

За 2023 год было произведено 1,33 млн тонн автомобильного бензина, что по сравнению с 2022 годом больше на 6%, или на 75,4 тысячи тонн. В декабре выпущено 117,6 тысячи тонн этого топлива, что на 15,7% меньше показателя предыдущего года.

Выпуск дизельного топлива увеличился на 26,6%, или на 212,4 тысячи тонн до 1,01 млн тонн.

Производство тепловой энергии за первые восемь месяцев года упало на 8,1% — с 26,5 до 24,4 млн Гкал, газового конденсата — на 6,9%, или с 1,29 до 1,2 млн тонн.

Несмотря на проблемы в энергетике, по данным Агентства статистики, удалось добиться роста промышленного производства на 6%.

«Газета.uz» ранее писала, что за счёт снижения налоговых ставок на природный газ в 3 раза, на нефть и газовый конденсат — в 2 раза госбюджет Узбекистана недополучил 538,1 млрд сумов налога за пользование недрами в 2022 году. При этом в том году добыча газа упала на 4%, газового конденсата — на 2,8%. Производство нефти увеличилось всего на 1,8%.

Тем не менее, для компаний, добывающих полезные ископаемые, были предоставлены новые льготы. В частности, предприятия, которые начнут добычу металлов и углеводородов в ближайшие два года, навсегда будут освобождены от рентного налога, который вводился на фоне снижения ставок. Депутат Дониёр Ганиев выступал против, но его коллеги норму всё же приняли.