Заместитель председателя Комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам информационной политики и обеспечения открытости в государственных органах Фарход Бокиев направил министру транспорта Узбекистана сенаторский запрос о состоянии дел в сфере общественного транспорта, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В сенаторском запросе отмечается, что спрос на общественный транспорт увеличился из-за регулярного роста населения, но качество обслуживания в нем остаётся низким, особенно в районах, где недостаточно общественного транспорта и не соблюдаются графики движения.

Сенатор отметил, что пассажиры долго ждут общественного транспорта на автобусных остановках и не могут вовремя добраться до места назначения. Особенно, по его словам, недовольны условиями в общественном транспорте пожилые люди, граждане с инвалидностью и государственные служащие.

Некоторым водителям не хватает культуры обращения, они не соблюдают правила дорожного движения, говорится в сенатском запросе.

В нем также подчёркивается, что износ и несоответствие технического состояния некоторых автобусов повышает вероятность несчастных случаев во время движения, вместе с тем растёт загрязнение окружающей среды, «пробки становятся актуальной проблемой с каждым днём».

Сенатор отметил, что недостаточное внимание уделяется доступности транспорта для лиц с инвалидностью, сохраняются проблемы с междугородним общественным транспортом, а также в вопросе с реконструкции остановок.

Исходя из этого, сенатор запросил информацию о мерах, принимаемых Министерством транспорта для полного удовлетворения потребностей населения в услугах пассажирских перевозок, финансирования предприятий общественного транспорта и внедрения цифровых технологий, создания возможностей для предприятий в сфере немаршрутного такси по оказанию услуг общественного транспорта населению.

В сенаторском запросе отмечается необходимость информирования о работе по созданию условий для общественного транспорта в регионах, контролю технического состояния транспортных средств, отмене ежедневного плана по оплате проезда, улучшению междугородних поездок на общественном транспорте, устранению случаев коррупции и представлению предложений по совершенствованию законодательства в этой сфере.