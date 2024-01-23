США через Агентство международного развития (USAID) доставили в Узбекистан 131 тонну продовольственной помощи на сумму около 425 тысяч долларов, сообщила пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

Эта помощь обеспечит 6,5 миллионов порций еды для наиболее уязвимых граждан страны. Её распределят среди более чем 120 учреждений здравоохранения и социальной защиты, оказывающих поддержку больным туберкулёзом, психиатрическими заболеваниями, детям с ограниченными возможностями и пожилым людям.

«Эта программа демонстрирует прочное продолжительное партнёрство между Узбекистаном и Соединёнными Штатами Америки в целях улучшения питания и обеспечения наиболее уязвимых слоёв населения полноценной, безопасной и питательной пищей для поддержания здоровой и продуктивной жизни», — сказал директор миссии USAID в Узбекистане Дэвид Хоффман.

С 2010 года Программа международного партнёрства по оказанию продовольственной помощи USAID через своих партнёров — американскую некоммерческую организацию Resource and Policy Exchange и ташкентскую некоммерческую организацию «Соглом авлод учун» — доставила в Узбекистан более 1500 тонн продовольственной помощи на сумму более 4,4 млн долларов.

«Новая гуманитарная поставка в Узбекистан является частью долгосрочных инвестиций США в здравоохранение страны на сумму более 122 млн долларов и общей помощи на сумму свыше 1 млрд долларов за последние 20 лет», — говорится в сообщении.