В январе-ноябре 2023 года в Узбекистане произошло 8693 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 2080 человек и 8055 получили травмы. В Сенате отметили, что ДТП в основном вызваны «пренебрежением к установленной законодательством ответственности».

В Ташкентской области создан производственный кластер Агентства оборонной промышленности. В его цехах проводят ремонт и модернизацию военной техники, радиолокационных установок, стрелкового и артиллерийского вооружения. Объект посетил президент Узбекистана.

На совещании у президента рассмотрели задачи по развитию Каракалпакстана на 2024 год. Намерено привлечь в регион инвестиции в 2,1 млрд долларов. За счёт иностранного гранта на 6000 га земли будут внедрены водосберегающие технологии. На инициативы граждан, будет направлено более 220 млрд сумов.

В Пензенской области России произошло столкновение фуры и минивэна, в котором ехали граждане Узбекистана. Погибли семь человек, включая водителя. Двое пострадали. По поручению президента их вернут на родину самолётом Минобороны.

Национальное агентство перспективных проектов приостановило на 10 дней действие лицензии страховой организации Kapital Sug‘urta. Кроме того, на компанию наложен штраф в размере 162 млн сумов за несоответствие законодательным нормативам.

Налоговый комитет Узбекистана сообщил, что лимит по кешбэку не повлияет на 98% граждан, которые совершают покупки. В комитете подтвердили, что причиной введения ограничений стало то, что некоторые присваивали чужие чеки и, соответственно, кешбэк.

Власти Узбекистана повторно проверят сертификаты происхождения (CТ-1) «подозрительной» электротехники в 2021—2022 годы.

Власти Узбекистана планируют ввести антидемпинговую пошлину на импорт бытовой техники. Её размер может составить около 10%. Крупные предприятия и экспортёров, работающих в сфере электротехники, предлагается включать в список «уполномоченных экономических операторов».

Журналистка и пресс-секретарь внебюджетного Пенсионного фонда Айжамал Жолдасбаева скончалась в возрасте 27 лет. Родственники сообщают, что у неё была тяжёлая беременность. В 2014 году она была удостоена премии имени Зульфии.

Суд ООН в Гааге начал заседание по иску ЮАР против Израиля о геноциде жителей сектора Газа. Южная Африка утверждает, что действия Израиля после нападения ХАМАС «перешли черту» и «носят характер геноцида». Израильские власти назвали обвинения «кровавым наветом». Главное о деле — в обзоре «Газеты.uz».

Совет нацбезопасности США поддержал законопроект, позволяющий конфисковать замороженные российские активы и затем направить их на восстановление Украины, пишет Bloomberg, называя это «сдвигом» в политике Белого дома.