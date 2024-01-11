Президент Узбекистана, верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Шавкат Мирзиёев 11 января посетил производственный кластер Агентства оборонной промышленности, расположенный в Ташкентской области, сообщила пресс-служба главы государства.

В сообщении отмечается, что в последние годы для повышения эффективности и качества оперативной и боевой подготовки войск был создан ряд учебных полигонов с необходимой инфраструктурой. Эта работа последовательно продолжается.

«Приоритетное значение придаётся модернизации и повышению потенциала отечественной оборонной промышленности, которая поднимается на новый уровень. Именно в этих целях в январе прошлого года президент поручил передать Агентство оборонной промышленности в ведение Министерства обороны и принять необходимые меры по дальнейшему развитию его деятельности», — говорится в сообщении.

Агентство развернуло системную работу по освоению производства «востребованных образцов военно-технической продукции, приобретению и поставке в войска современной военной техники, а также модернизации имеющихся образцов вооружения».

Сегодня в ходе посещения объектов президенту подробно доложили о мерах и планах по повышению производственного потенциала, укреплению материально-технической базы Агентства оборонной промышленности.

«В соответствии с поручением главы государства за короткий период на базе нескольких технических подразделений Минобороны проведены масштабные строительные работы, капитальный ремонт и реконструкция существующих объектов. На территорию кластера были переведены завод по ремонту техники и центральная база хранения автомобильной техники Министерства обороны», — говорится в сообщении.

Предприятия, находящиеся на территории нового кластера, были интегрированы, создана сеть взаимоувязанных ремонтных цехов. В них выполняются работы по ремонту и модернизации вооружения и военной техники, радиолокационных установок, оптических и электронно-оптических приборов, ремонту стрелкового и артиллерийского вооружения, а также по точной обработке металлов.

Ознакомившись с работой предприятий, глава государства подчеркнул необходимость привлечения в сферу передовых технологий, создания новых рабочих мест, а также дал поручения по совершенствованию деятельности предприятий.

Президенту были представлены модернизированные образцы военной техники и вооружения, ремонт и модернизация которых выполнены на производственных мощностях нового кластера Агентства оборонной промышленности.

В ходе посещения Шавкат Мирзиёев также дал старт работе предприятия по выпуску новых видов военной продукции. Он указал на необходимость обеспечения высокого качества продукции, повышения квалификации инженеров и специалистов.

В завершении визита президент поставил перед ответственными лицами задачи по расширению производственных возможностей предприятий оборонной промышленности.