Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана изучило финансовые отчёты Kapital Sug‘urta и выявило факты несоответствия установленным законодательством нормативам, сообщила пресс-служба НАПП.

С 11 января на 10 дней приостановлено действие лицензии, выданной организации 22 ноября 2022 года. Кроме того, по результатам изучения, на страховую организацию наложен штраф на сумму 162 млн сумов.

В период приостановления действия лицензии Kapital Sug‘urta запрещается заключать новые и продлевать действующие договоры страхования.

При этом организация обязана выполнять взятые на себя обязательства по ранее заключённым договорам страхования.